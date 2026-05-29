Slušaj vest

Doskorašnji fudbaler Partizana Bibars Natho izjavio je danas da su crno-beli patili poslednjih sedam godina, ali je istakao da će vrlo brzo doći vreme kada će, zajedno sa navijačima, biti najsrećniji na svetu.

"U teškim vremenima pokažu se jaki ljudi. Oni koji stoje i bore se za ono u šta veruju i što vole. Postoje i ljudi koji kada dođe uspeh skaču i slave, ali da bi razumeo uspeh i da bi osetio emociju uspeha prvo moraš da patiš. I patili smo, sedam godina smo patili, neću da lažem. Ali kada dođe, a doći će i to brzo, svi ovi ljudi koji su stajali i borili se, biće najsrećniji na svetu", rekao je Natho, prenosi klub.

Natho je, u poslednjem kolu Super lige Srbije, odigrao svoj poslednji meč u karijeri. Crno-beli su na toj utakmici u Humskoj pobedili Radnik sa 5:0, a jedan od strelaca bio je i Natho.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Radnik Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Uh, kada sam video klince... Zapravo, sebi sam govorio uživaj u poslednjoj utakmici, ali kada sam video najmlađeg sina kako mu sijaju oči, to je bilo to. Pokušavao sam da uživam u utakmici, cela moja porodica je bila tu, video sam kako skaču i slave. I na kraju, kada sam izašao i video majku i ženu, osobe koje su najviše patile sa mnom tokom teških trenutaka, i tada sam shvatio da je stvarno kraj", rekao je on.

Izraelac je stigao na Topčidersko brdo leta 2019. godine i za crno-bele je odigrao 289 utakmica i upisao 83 gola i 74 asistencije.

"Zaista se osećam kao da sam se rodio ovde. Osetio sam to od prvog trenutka kada sam izašao na teren. Znam da sam došao ovde pre samo sedam godina, ali kada dođem kući i čujem svoje sinove kako pevaju Partizanove pesme na srpskom, shvatim da je to deo nas. Moja porodica i ja volimo Beograd i planiramo da ostanemo ovde. Još mnogo toga mogu da dam Partizanu u nekoj drugoj ulozi", kazao je Natho.

Natho, koji je četvrti na večnoj listi igrača sa najviše utakmica za crno-belom, istakao je da mu je tokom cele karijere jedna od najvažnijih stvari bila šta će ostati iza njega, šta če ljudi govoriti o njemu.

"Još od detinjstva, ja dolazim iz malog sela, sa svojom religijom i svojim poreklom. Mnogi u Izraelu tada nisu znali ko su Čerkezi, a otac mi je oduvek govorio - ne prezentuješ samo sebe, već i svoju porodicu i svoj narod, Čerkeze (Adige). I tako je bilo od početka, od kad se sećam sebe, od sedme, osme godine nosim to nasleđe. Zato je za mene poštovanje jedna od najvažnijih stvari, i ako pogledam iza sebe mislim da sam sve ispravno uradio", rekao je on.

1/8 Vidi galeriju Bibars Natho Foto: Starsport

Otkrio je i šta je to što želi da prenese mladim igračima.

"Pokušavao sam tokom svih ovih godina da im ostavim reči, savete, dela, nešto za šta će reći naučio sam ovo od Natha, video sam od Natha, sviđa mi se kako Natho to radi, i da to oponašaju. I za mene je ta strast za pobedom, želja da budeš najbolji i da svakoga dana napreduješ, nešto što pokušavam da naučim i svoju decu i što je za mene najvažnije", zaključio je on.

Beta