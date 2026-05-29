ZVEZDA JE PRVAK EVROPE - 35 GODINA OD BARIJA! Uspeh koji je ostao upisan u istoriju!
Crvena zvezda se pre 35 godina popela na krov Evrope savladavši u finalu u Bariju Olimpik iz Marseja. Sjajna generacija crveno-belih je do tog uspeha stigla bez poraza i tako se zlatnim slovima upisala u fudbalske anale.
FK Crvena zvezda se oglasio ovim povodom na klupskom sajtu i prisetio se velikog uspeha. Njihov tekst prenosimo u celosti u nastavku...
- Te sezone, prvi protivnik Zvezde bio je švajcarski prvak Grashopers. Prvi susret u Beogradu završen je nerešeno 1:1, a strelac je bio Binić. Međutim, revanš u Cirihu obeležila je goleada Zvezde i ubedljiv trijumf 1:4. Pogađali su Pančev, Radinović i Prosinečki, koji je postigao dva gola iz jedanaesterca.
Sledeći rival bio je Rendžers, tada najskuplji tim na ostrvu. Već na Marakani je bilo rešeno pitanje prolaska. Ekipa Ljupka Petrovića je ostvarila ubedljivu pobedu golovima Radinovića, Prosinečkog i Pančeva. Revanš u Škotskoj bio je formalnost, a ostao je upamćen po pogotku "makazicama" Darka Pančeva.
Prvi četvrtfinalni meč protiv prvaka Istočne Nemačke Dinama iz Drezdena bio je preslikan onom protiv Rendžersa. Rutinska pobeda od 3:0, a strelci su bili Prosinečki, Binić i Savićević. Drugi meč u Drezdenu, nije počeo dobro po Zvezdu. Domaćin je poveo već u drugom minutu. I kada su se mnogi zabrinuli zbog rano primljenog gola, crveno-beli su polako preuzeli konce igre i u drugom poluvremenu preokrenuli rezultat. Najpre je Savićević u nezaboravnom slalomu predriblao celu odbranu Dinama i izjednačio, a potpuni preokret doneo je Pančev za 1:2. Desetak minuta pre kraja, duel je prekinut, a UEFA je registrovala utakmicu službenim rezultatom 0:3 za Crvenu zvezdu.
U polufinalu, Crvena zvezda je opet morala u Nemačku, a rival je bio Bajern. Poveli su Bavarci sa 1:0 golom Volfarta. Ali to nije obeshrabrilo crveno-bele. U finišu prvog poluvremena Pančev je krunisao sjajnu akciju golom, a petnaestak minuta pre kraja kombinacija Pančev-Savićević donela je pobedu u Minhenu 1:2. Trener Ljupko Petrović upozoravao je da ništa nije rešeno i da neće biti lako u Beogradu. I bio je u pravu. Crveno-beli su poveli fantastičnim golom Mihajlovića iz slobodnog udarca, propustili još nekoliko izglednih prilika i sa prednošću otišli na poluvreme. A u nastavku je usledila prava drama. Najpre je Augentaler uz dosta sreće savladao Stojanovića iz slobodnog udarca. Samo par minuta kasnije, Efenberg je postigao pogodak za 1:2, a taj rezultat ostao je na semaforu do 90. minuta. Kada su svi pomislili da će meč otići u produžetke, Mihajlović je centrirao u srce šesnaesterca, a Augentaler odbio loptu koja je završila u mreži za 2:2.
Finale u Bariju protiv Olimpika obeležilo je taktičko nadmudrivanje bez pravih šansi. Posle 120 minuta bilo je 0:0, a crveno-beli su slavili posle izvođenja penala. Precizni su bili Prosinečki, Binić, Belodedić, Mihajlović i Pančev, pa je "srebrna amfora" stigla u Beograd.
Taj uspeh ostaće zauvek upisan u istoriju i predstavlja putokaz svim budućim Zvezdinim generacijama, kao i inspiraciju za nove podvige.
To je Bari - stoji u tekstu Zvezde.
