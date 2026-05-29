Crvena zvezda se pre 35 godina popela na krov Evrope savladavši u finalu u Bariju Olimpik iz Marseja. Sjajna generacija crveno-belih je do tog uspeha stigla bez poraza i tako se zlatnim slovima upisala u fudbalske anale.

FK Crvena zvezda se oglasio ovim povodom na klupskom sajtu i prisetio se velikog uspeha. Njihov tekst prenosimo u celosti u nastavku...

- Te sezone, prvi protivnik Zvezde bio je švajcarski prvak Grashopers. Prvi susret u Beogradu završen je nerešeno 1:1, a strelac je bio Binić. Međutim, revanš u Cirihu obeležila je goleada Zvezde i ubedljiv trijumf 1:4. Pogađali su Pančev, Radinović i Prosinečki, koji je postigao dva gola iz jedanaesterca.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Olimpik Marsej, stadion "Sveti Nikola" Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sledeći rival bio je Rendžers, tada najskuplji tim na ostrvu. Već na Marakani je bilo rešeno pitanje prolaska. Ekipa Ljupka Petrovića je ostvarila ubedljivu pobedu golovima Radinovića, Prosinečkog i Pančeva. Revanš u Škotskoj bio je formalnost, a ostao je upamćen po pogotku "makazicama" Darka Pančeva.

Prvi četvrtfinalni meč protiv prvaka Istočne Nemačke Dinama iz Drezdena bio je preslikan onom protiv Rendžersa. Rutinska pobeda od 3:0, a strelci su bili Prosinečki, Binić i Savićević. Drugi meč u Drezdenu, nije počeo dobro po Zvezdu. Domaćin je poveo već u drugom minutu. I kada su se mnogi zabrinuli zbog rano primljenog gola, crveno-beli su polako preuzeli konce igre i u drugom poluvremenu preokrenuli rezultat. Najpre je Savićević u nezaboravnom slalomu predriblao celu odbranu Dinama i izjednačio, a potpuni preokret doneo je Pančev za 1:2. Desetak minuta pre kraja, duel je prekinut, a UEFA je registrovala utakmicu službenim rezultatom 0:3 za Crvenu zvezdu.

U polufinalu, Crvena zvezda je opet morala u Nemačku, a rival je bio Bajern. Poveli su Bavarci sa 1:0 golom Volfarta. Ali to nije obeshrabrilo crveno-bele. U finišu prvog poluvremena Pančev je krunisao sjajnu akciju golom, a petnaestak minuta pre kraja kombinacija Pančev-Savićević donela je pobedu u Minhenu 1:2. Trener Ljupko Petrović upozoravao je da ništa nije rešeno i da neće biti lako u Beogradu. I bio je u pravu. Crveno-beli su poveli fantastičnim golom Mihajlovića iz slobodnog udarca, propustili još nekoliko izglednih prilika i sa prednošću otišli na poluvreme. A u nastavku je usledila prava drama. Najpre je Augentaler uz dosta sreće savladao Stojanovića iz slobodnog udarca. Samo par minuta kasnije, Efenberg je postigao pogodak za 1:2, a taj rezultat ostao je na semaforu do 90. minuta. Kada su svi pomislili da će meč otići u produžetke, Mihajlović je centrirao u srce šesnaesterca, a Augentaler odbio loptu koja je završila u mreži za 2:2.

Finale u Bariju protiv Olimpika obeležilo je taktičko nadmudrivanje bez pravih šansi. Posle 120 minuta bilo je 0:0, a crveno-beli su slavili posle izvođenja penala. Precizni su bili Prosinečki, Binić, Belodedić, Mihajlović i Pančev, pa je "srebrna amfora" stigla u Beograd.

Taj uspeh ostaće zauvek upisan u istoriju i predstavlja putokaz svim budućim Zvezdinim generacijama, kao i inspiraciju za nove podvige.

To je Bari - stoji u tekstu Zvezde.

