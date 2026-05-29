Slušaj vest

Francuski fudbaler Ibrahima Konate napustiće Liverpul posle pet godina provedenih na Enfildu, preneli su danas britanski mediji.

Ovaj 27-godišnji fudbaler je bio u pregovorima sa klubom o produženju ugovora, ali dve strane nisu pronašle zajednički jezik, piše danas Skaj sport.

Konate je povezivan sa brojim klubovima širom Evrope od početka sezone, ali još nije doneo odluku o svom sledećem potezu.

Francuski internacionalac je od dolaska iz Lajpciga odigrao 183 utakmice za Liverpul, osvojivši jednu titulu u Premijer ligi, jedan FA kup i dva Liga kupa.

Beta

Ne propustiteFudbalZVEZDA JE PRVAK EVROPE - 35 GODINA OD BARIJA! Uspeh koji je ostao upisan u istoriju!
bari.jpg
Fudbal"NEĆU DA LAŽEM - PATILI SMO SEDAM GODINA!" Natho otvorio dušu na oproštaju: Kada sam njih ugledao, shvatio sam da je stvarno kraj!
Bibras Natho oproštaj od Partizana
FudbalCRVENA ZVEZDA ZAVRŠILA SKUPOCENO POJAČANJE ZA SLEDEĆU SEZONU! Afirikanac iz Austrije sa prezimenom sa Balkana stiže na Marakanu! Ovo su svi detalji
Muhamed Čam Saračević
FudbalSPEKTAKL U BUDIMPEŠTI! Arsenal i PSŽ kreću u rat za evropski tron!
Finale Lige šampiona, Budimpešta

00:38
Gol Liverpula u 100. minutu Izvor: Arena 1 Premium