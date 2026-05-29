Kako prenose britanski mediji, Konate nije uspeo da postigne dogovor sa čelnicima kluba oko produžetka saradnje, zbog čega je sve izvesnije da će posle pet godina napustiti Enfild.
DRAMA U LIVERPULU! Pregovori propali, iskusni defanzivac na izlaznim vratima!
Francuski fudbaler Ibrahima Konate napustiće Liverpul posle pet godina provedenih na Enfildu, preneli su danas britanski mediji.
Ovaj 27-godišnji fudbaler je bio u pregovorima sa klubom o produženju ugovora, ali dve strane nisu pronašle zajednički jezik, piše danas Skaj sport.
Konate je povezivan sa brojim klubovima širom Evrope od početka sezone, ali još nije doneo odluku o svom sledećem potezu.
Francuski internacionalac je od dolaska iz Lajpciga odigrao 183 utakmice za Liverpul, osvojivši jednu titulu u Premijer ligi, jedan FA kup i dva Liga kupa.
Beta
