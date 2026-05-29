Užasne vesti stigle su nam iz Sremske Kamenice - kuća u kojoj živi Viktorija Mihajlović, majka legendarnog Siniše Mihajlovića, je opljačkana!

Ovo saznanje doneo je Telegraf, a isti izvor navodi da je nesrećna žena omamljena, a potom su lopovi iz kuće odneli novac, kao i stvari iz karijere Siniše Mihajlovića koje imaju neprocenjivu vrednost.

Siniša Mihajlović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Starsport

Sramotna pljačka se dogodila u utorak između dva i tri ujutru, a sve je navodno snimljeno na kamerama. Slučaj je prijavljen organima reda i policija Novog Sada zadužena za Petrovaradin radi na rasvetljavanju ove pljačke.

U ovoj kući je Sinišin brat Dražen skupljao sve stvari iz karijere Siniše Mihajlovića, trofeje, fotografije, dresove, kopačke, a on je za Telegraf potvrdio da je ova informacija tačna, ali zbog istrage nije davao više informacija.

