Jedna od najlepših fudbalskih priča godine stiže iz Portugala!

Dok su navijači Sportinga očekivali novi trofej, mali Torense priredio je šok o kojem bruji cela Evropa i ispisao stranice istorije koje će se dugo pamtiti.

Torreense je u finalu Kupa Portugala napravio pravo čudo i nakon produžetaka savladao velikana Sporting rezultatom 2:1. Tim koji se takmiči u drugoj ligi uspeo je da sruši jednog od najmoćnijih portugalskih klubova i dođe do najvećeg uspeha u istoriji.

Osvajanjem nacionalnog kupa, Torense je izborio direktan plasman u ligašku fazu Lige Evrope, što znači da će naredne sezone odigrati najmanje osam utakmica na evropskoj sceni. Za klub čiji su navijači do juče sanjali ulazak u elitu, ovo predstavlja ostvarenje sna.

Osvajač Kupa Portugala - drugoligaš Torense

Paradoks cele priče je u tome što Torreense naredne sezone neće igrati među najboljim klubovima svoje zemlje. Samo nekoliko dana pre istorijskog trijumfa u kupu, ostali su bez plasmana u portugalsku elitu pošto su u baražu za ulazak u Prvu ligu poraženi od Kasa Pie ukupnim rezultatom 2:0.

Tako će Kasa Pia i naredne sezone igrati među najboljima u Portugalu, dok će Torense ostati drugoligaš. Ipak, za razliku od mnogih prvoligaša, oni će na jesen igrati evropske utakmice protiv velikih klubova i predstavljati jednu od najneverovatnijih priča kontinentalnog fudbala.

Navijači Torensea sigurno žale što nije ostvarena i promocija u najviši rang, ali posle osvajanja Kupa Portugala i plasmana u Ligu Evrope teško da bilo ko može da bude nezadovoljan. Njihov klub je od autsajdera postao tema broj jedan u evropskom fudbalu.