Bliži se "dan D" u Humskoj i Skupština FK Partizan koja bi trebalo da donese odgovor na mnoga pitanja.

Skupština je zakazana za prvi jun, a Rasim Ljajić je, u obraćanju za Telegraf, istakao kako će se zbog raznoraznih pritisaka glasati tajno.

- Iskren da budem, do početka tekuće sedmice nije bilo dramatično, imali smo nekakav džentlmenski dogovor da sve protekne u civilizovanom tonu, da se ne diže prašina i stvara negativna slika, jer Partizan to nije zaslužio, ali je onda počelo. Nažalost... Čuli smo sve i svašta, ljudi se žale da trpe pritiske. Zato pozivam sve one koji dobiju bilo kakav poziv sa strane, mimo svoje volje, sugestiju u vezi sa glasanjem na Skupštini ljudi koji nemaju veze sa Partizanom, da dođu i prijave odmah klubu i mi ćemo protiv tih lica momentalno podneti krivične prijave - upozorava Rasim Ljajić u kratkom obraćanju Telegrafu, pa dodao:

- Odlučili smo, upravo iz navedenih razloga, da glasanje na Skupštini bude tajno. Dakle, svako će na zasedanju moći da iskaže svoju volju, da slobodno odabare koga želi, glasa kako želi, a da posle toga nema ama baš nikakve posledice. Nisam verovao da ćemo u 21. veku morati da se bavimo tim stvarima, ali ako već moramo i ako je došlo do toga da se i u tom smislu vraćamo u neka davno prošla i ne baš sjajna vremena, onda ćemo učiniti sve da delegati Skupštine budu zaštićeni na pravi način i da zasedanje u ponedeljak protekne kako dolikuje Partizanu.

Da li je tajno glasanje po Statutu FK Partizan?!

U članu 53. pod nazivom Odlučivanje Skupštine, između ostalog stoji da se "glasanje obavlja javno, osim ako većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se obavlja tajno". Takođe stoji i da se "o predlogu odluka članovi Skupštine izjašnjavaju, po pravilu, javnim glasanjem sa "za", "protiv" i "uzdržan".

Dakle, po Statutu bi glasanje trebalo da bude javno, ali postoji mogućnost da se to promeni u tajno. Ipak, javnost u Srbiji definitivno bi želela da isprati dešavanja u Humskoj posle svega, a istorija ne pamti da je glasanje na Skupštini bilo tajno... Tačnije, glasanje nikada nije bilo tajno!

Zbog čega se sve ovo dešava?! Kako je Rasim Ljajić istakao, pojedini delegati izloženi su pritiscima, te bi čelnici Partizana ovim potezom želeli da ih zaštite. Delegatima se navodno "dobronamerno sugeriše" kako bi i za koga trebalo da glasaju ako dođe do debate o poverenju, pa bi tajno glasanje, po Ljajiću, bilo najbolji potez.

Sve u svemu, jedno je sigurno - bilo glasanje javno ili tajno, prvi jun biće veoma važan za dalju budućnost FK Partizan, a šta će se sve dešavati na Skupštini, ostaje da se vidi...

