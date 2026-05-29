Dok najveće zvezde svetskog fudbala svakodnevno privlače pažnju miliona navijača, jedan gotovo nepoznati reprezentativac Novog Zelanda postao je hit planete na potpuno neverovatan način.

Tim Pejn, 32-godišnji desni bek koji nastupa za Velington, preko noći je od totalnog anonimusa postao internet senzacija kakvu fudbal dugo nije video.

Naime, ovog reprezentativca Novog Zelanda je do pre samo nekoliko dana na Instagramu pratilo oko 4.000 ljudi. Međutim, onda se dogodilo nešto što niko nije mogao da predvidi – za samo 48 sati broj njegovih pratilaca eksplodirao je na neverovatnih 1.5 miliona!

Sve je počelo kada je argentinski influenser El Skarso, kog prati više od pola miliona ljudi, odlučio da pronađe "najmanje poznatog fudbalera" koji će igrati na predstojećem Svetskom prvenstvu. Njegov izbor pao je upravo na Pejna.

Influenser je zatim pozvao svoje pratioce da se uključe u nesvakidašnju akciju i od novozelandskog defanzivca naprave svetsku zvezdu.

"Moramo da počnemo da gradimo legendu o Timu Pejnu. Ako imate sličicu sa njegovim likom, objavite je. Hajde da vidimo koliko ljudi će znati za njega pre početka Svetskog prvenstva", poručio je El Skarso.

Akcija je za svega nekoliko sati postala viralna, a internet je počeo da se puni fotografijama, snimcima i porukama podrške upućenim fudbaleru koji do tada gotovo da nije bio poznat van Novog Zelanda. Navijači su mu čak posvetili i pesmu, a njegovo ime počelo je da se širi društvenim mrežama neverovatnom brzinom.

Kada je shvatio šta se događa, Pejn nije krio iznenađenje.

"Pitao sam se zbog čega su mi društvene mreže odjednom eksplodirale, a onda sam video objavu. Hvala na podršci, brate", poručio je reprezentativac Novog Zelanda.

Kasnije se još jednom oglasio i priznao da su prethodna dva dana bila potpuno nestvarna.

"Poslednjih 48 sati bilo je potpuno ludo. Zahvalan sam što predstavljam svoju zemlju i što dobijam toliko ljubavi iz svih krajeva sveta", rekao je Pejn.

Ko je Tim Pejn?

Reč je o 32-godišnjem desnom beku koji nastupa za Velington i koji je do sada odigrao 52 utakmice za reprezentaciju Novog Zelanda, uz tri postignuta gola.

Iako je prošao omladinsku školu engleskog Blekburna, čitavu seniorsku karijeru proveo je u domovini.

Sada ga od debija na Svetskom prvenstvu dele samo dani, ali je već uspeo ono o čemu mnogi mogu samo da sanjaju - da za manje od dva dana postane jedna od najprepoznatljivijih fudbalskih priča na internetu.