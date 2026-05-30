Fudbaler Arsenala Bukajo Saka izjavio je danas da reprezentacija Engleske to što je na nedavnim velikim turnirima ostajala bez trofeja koristi kao dodatnu motivaciju pred predstojeće Svetsko prvenstvo.

"Znamo da postoje očekivanja, ali je važno da mi imamo očekivanja od sebe. Pokušavamo da blokiramo svu buku i znamo šta želimo da postignemo na turniru i to nam je uvek na umu", rekao je Saka u izjavi sa sajt FIFA.

Na prvom velikom turniru koji je igrao, odloženom Evropskom prvenstvu 2020, Engleska je stigla do svog prvog finala od Svetskog prvenstva 1966. godine, ali je Italija pobedila posle penala.

Osamnaest meseci kasnije, Saka je bio deo tima koji je stigao do četvrtfinala Svetskog prvenstva u Kataru 2022, gde su izgubili od Francuske. Na šampionatu Evrope 2024, Engleska je stigla do još jednog finala, ali je tada poražena od Španije.

"Na svaki od tih turnira smo ušli sa uverenjem da možemo da pobedimo i bili smo blizu. Sada to koristimo kao motivaciju. Nastavićemo da guramo", rekao je Saka.

Saka će na ovo Svetsko prvenstvo stići nakon što je pomogao Arsenalu da osvoji prvu titulu u Premijer ligi posle 22 godine, zajedno sa kolegama iz reprezentacije Deklanom Rajsom, Eberečijem Ezeom i Nonijem Maduekeom.

U timu Engleske su i Džejms Traford, Džon Stons i Mark Geji koji su osvojili FA kup i Liga kup sa Mančester sitijem, Hari Kejn koji je osvojio duplu krunu u Nemačkoj sa Bajernom iz Minhena, Markus Rašford koji je postao šampion Španije sa Barselonom, ali i trio iz Aston Vile, Oli Votkins, Morgan Rodžers i Ezri Konsta, koji su osvojili Ligu Evropa.

"Vidim snagu svuda, a takođe vidim i mnogo gladi i strasti za pobedom, što je odlična ravnoteža i ono što nam je potrebno", rekao je 24-godišnji Saka.

Saka je, govoreći o selektoru Tomasu Tuhelu, rekao da je on odličan trener i da je otkako je došao bio "poprilično jasan u vezi sa timo koji želi i koji su zahtevi pred timom".

"On je pobednik i normalno je da i njegov tim želi da pobeđuje", rekao je Saka.

Engleska će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi L sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.

Svetsko prvenstvo, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku, počinje 11. juna.

