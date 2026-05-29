Fudbalski klub TSC saopštio je danas da Tomislav Sivić nije više trener tog tima.

"TSC je sporazumno raskinuo ugovor sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Tomislavom Sivićem, kome želimo da se zahvalimo na radu u našem klubu. TSC želi Siviću puno uspeha u daljoj karijeri", navodi se u kratkoj objavi TSC-a na društvenim mrežama.

TSC je ispao iz Super lige Srbije i naredne sezone igraće u Prvoj ligi Srbije.

Beta

