Samo nekoliko dana nakon jednog od najvećih neuspeha u novijoj istoriji kluba, usledila je i prva velika promena – Tomislav Sivić više nije trener ekipe iz Bačke Topole.
Fudbal
KRENULE PROMENE U TSC-U! Posle šokantnog ispadanja iz Super lige Srbije usledio i rastanak sa trenerom!
Slušaj vest
Fudbalski klub TSC saopštio je danas da Tomislav Sivić nije više trener tog tima.
"TSC je sporazumno raskinuo ugovor sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Tomislavom Sivićem, kome želimo da se zahvalimo na radu u našem klubu. TSC želi Siviću puno uspeha u daljoj karijeri", navodi se u kratkoj objavi TSC-a na društvenim mrežama.
TSC je ispao iz Super lige Srbije i naredne sezone igraće u Prvoj ligi Srbije.
Beta
Reaguj
Komentariši