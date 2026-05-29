I stizale su već na adresu Anderlehta, Ajntraht je zagrizao i spremio 10.000.000 evra što je odbijeno, ali se neće tu zaustaviti interesovanje iz Nemačke.

Kako piše "Het Niewusblad", za Mihajla Cvetkovića se sprema nova ponuda u visini od 12.000.000 evra, a u Briselu i dalje vagaju i čini se da su bliži novom odbijanju.

Mihajlo Cvetković

Ove sezone je Cvetković bio odličan, na 39 mečeva postigao je 13 golova, dodao i tri asistencije..

Posebno je bio efikasan u plej-ofu kada je postigao četiri gola na sedam utakmica, ali je bio i suspendovan na tri utakmice zbog crvenog kartona u meču protiv Genta.

Jasno je i zašto Ajntraht veruje srpskim napadačima, setimo se kako je Luka Jović rešetao mreže u ovom klubu nakon čega je prodat Real Madridu.

