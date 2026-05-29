Reprezentacija se okupila uoči prijateljskih utakmica protiv Zelenortskih ostrva i Meksika, a Veljko Paunović je održao konferenciju za medije tokom koje je najviše bilo reči o brojnim otkazima sa kojima se suočio ovog maja.

Iako je prilikom prethodnog okupljanja istakao da je važno da najbolji fudbaleri budu u reprezentaciji i u junu, mnogi od njih to nisu shvatili ozbiljno.

Paunović je priznao da mu to jeste zasmetalo, ali je insistirao na tome da dobar deo igrača koje je očekivao ima opravdanje i želeo je da fokus njegovog obraćanja bude na igračima koji su se odazvali pozivu.

Veljko Paunović, konferencija za medije 29. maj 2026.

Strahinja Pavlović, na primer, sredinom aprila je postao otac, a iza sebe ima napornu sezonu u Milanu i prisutan je u reprezentaciji... Novinari su, očekivano, želeli da dođu do više informacija oko ove teme.

Jedno pitanje se odnosilo na Andreja Ilića, napadača Union Berlina koji je u završenoj sezoni postigao šest golova uz 12 asistencija. Zaslužio je poziv i dobio ga je, ali...

Selektor je, kako bi bolje odgovorio na pitanje, uzeo mobilni telefon i tražio poruku koju je dobio od Ilića.

"Mislim da nema potrebe da dolazim po vizu... Neću moći da prisustvujem sledećem okupljanju.. Rođeni brat mi se ženi 30. maja", pročitao je Paunović i poručio da veruje da je Ilićev izostanak opravdan.

