ČUVENI FUDBALER JUVENTUSA UDARIO NA VLAHOVIĆA! Legendarni as otkrio šta je najveća greška: Odigra neku utakmicu dobro, ali...
Juventus je neočekivano ostao bez plasmana u Ligu šampiona pošto je u poslednjih pet utakmica imao jednu pobedu, uz tri remija i jedan poraz.
Na kraju je "Stara dama" imala dva boda manje od Koma koji je izborio igranje elitnog evropskog takmičenja.
Evo šta je proslavljeni Francuz rekao o Dušanu Vlahoviću.
"Njegov problem je što je sjajan fudbaler koga Juventus predugo čeka. Odigra neku utakmicu dobro, ali nije do sada uspevao da se potvrdi. Isto važi i za Dejvida i Opendu, oni su se mučili, iako su u drugim klubovima igrali dobro… U Juventusu su nazadovali. Oni koji su stigli kao pojačanja nisu napravili kvalitativni iskorak… Surova je realnost da su momci napred dali premalo golova. A pobednički timovi su ti koji daju najviše", poručio je Trezege.
Na pomenutih pet utakmica, a na prvoj protiv Milana je igrao samo dva minuta, Vlahović je postigao četiri gola.
Dodao je legendarni Francuz da je klub mogao da uradi više kako bi obezbedio ostanak Koloa Muanija koji je u Juventusu igrao na pozajmici prošle sezone.
"Dao je mnogo toga za kratko vreme. Razumem da su ugovori kompleksna tema, ali sportski… I za njega bi bilo bolje da je ostao u Juventusu”
Kako dalje?
"Sada mora da se krene ispočetka, ali mi ne deluje da postoji jasna ideja kojim putem klub želi da ide"
