Situacija u FK Partizan se otela kontroli i haos u Humskoj se nastavlja, a izlaz iz crne situacije skoro se pa ne vidi.

Prema saznanjima do kojih je Kurir došao, FK Partizan ostaje bez generalnog sponzora, koji želi da raskine ugovor zbog kršenja stavki iz istog.

Uprava FK Partizan

U obrazloženju situacije navodi se nekoliko stavki kao razlog za prekid saradnje, kao što su neovlašćene izmene i korišćenje obeležja sponzora bez prethodne saglasnosti, neuredno i neprofesionalno postupanje u realizaciji zajedničkih aktivnosti, ponašanje suprotno principu lojalne saradnje i dobrih poslovnih običaja i mnogo toga drugog...

Crno-beli nisu ispoštovali ugovorne obaveze i zbog toga je došlo do reakcije druge strane.

Sada je Partizan u još većem problemu nego što je očekivao da će biti, a sve ovo dešava se pred nikad važniju Skupštinu koja je zakazana za ponedeljak, 1. jun.

Crni oblaci nadvili su se nad Humskom ulicom, a posle ovih informacija - situacija može da bude samo još gora!

