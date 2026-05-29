Trener Rajo Valjekana Injigo Peres napustiće ekipu ovog leta po isteku ugovora, rekao je danas predsednik tog fudbalskog kluba Martin Presa.

Trener je ove sezone predvodio Rajo Valjekano do finala Lige konferencija, a ekipa je u sredu u Lajpcigu izgubila od Kristal Palasa 0:1.

Peres je bio član stručnog štaba kada je u januaru 2024. godine preuzeo ekipu, po odlasku trenera Andonija Iraole, koji je 2023. godine napustio klub kako bi preuzeo Bornmut.

Prošle sezone ekipa je zauzela osmo mesto u španskom prvenstvu i izborila plasman u evropsko takmičenje, prvi put u dve decenije. Takođe i ove sezone ekipa je zauzela osmo mesto u ligi.

Za sada nije poznato gde će 38-godišnji trener nastaviti karijeru, a spekuliše se da bi mogao da preuzme Viljareal, koji će sledeće sezone igrati u Ligi šampiona, nakon što je osvojio treće mesto u Primeri.

(Beta)