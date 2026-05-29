Crni dani u FK Partizan se nastavljaju.

Uoči veoma važne Skupštine koja je zakazana za ponedeljak, 1. jun, crno-beli su dobili nove loše vesti. Prema saznanjima do kojih je Kurir došao, Partizan bi mogao da ostane bez generalnog sponzora, koji želi da raskine ugovor zbog kršenja stavki iz istog.

U obrazloženju situacije navodi se nekoliko stavki kao razlog za prekid saradnje, kao što su neovlašćene izmene i korišćenje obeležja sponzora bez prethodne saglasnosti, neuredno i neprofesionalno postupanje u realizaciji zajedničkih aktivnosti, ponašanje suprotno principu lojalne saradnje i dobrih poslovnih običaja i mnogo toga drugog... Crno-beli nisu ispoštovali ugovorne obaveze i zbog toga je došlo do reakcije druge strane.

Ako ste mislili da je to najgora vest iz Humske - prevarili ste se! Situacija je daleko gora! Prema našim saznanjima, ugovor sa generalnim sponzorom, vredan preko 1.600.000 evra, crno-beli su založili kod banaka i zbog toga će biti u ozbiljnom problemu ukoliko se isti raskine!

Od cifre se, dakle, vrti u glavi, a sve se otelo kontroli i dodatno uzdrmalo posrnulog velikana.

Kako će se ova situacija rešiti, ostaje da se vidi u danima koji slede...

