Engleski fudbalski klub Vulverhempton postigao je dogovor o dvogodišnjem ugovoru sa dosadašnjim odbrambenim igračem Njukasla Kiranom Tripijerom.
"VUKOVI" NACILJALI ŠTOPERA: Vulverhempton na korak od dovođenja Tripijera
Kako je preneo Skaj, 35-godišnji fudbaler pristao je na ugovor od dve godine, uz opciju nastavka saradnje na još jednu sezonu u Vulverhemptonu, koji je ispao iz Premijer lige.
Tripijer je slobodan igrač, nakon što je završio četvorogodišnji ugovor u Njukaslu.
On će sledeće sedmice obaviti lekarske preglede, kada se vrati sa porodičnog odmora i nakon toga bi dogovor trebalo da bude ozvaničen.
Tripijer je u januaru 2022. godine iz Atletiko Madrida prešao u Njukasl, sa kojim je prošle godine osvojio Liga kup.
Odigrao je 160 utakmica za crno-bele u svim takmičenjima i postigao četiri gola.
