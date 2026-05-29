Kako je preneo Skaj, 35-godišnji fudbaler pristao je na ugovor od dve godine, uz opciju nastavka saradnje na još jednu sezonu u Vulverhemptonu, koji je ispao iz Premijer lige.

Tripijer je slobodan igrač, nakon što je završio četvorogodišnji ugovor u Njukaslu.

On će sledeće sedmice obaviti lekarske preglede, kada se vrati sa porodičnog odmora i nakon toga bi dogovor trebalo da bude ozvaničen.

Tripijer je u januaru 2022. godine iz Atletiko Madrida prešao u Njukasl, sa kojim je prošle godine osvojio Liga kup.

Odigrao je 160 utakmica za crno-bele u svim takmičenjima i postigao četiri gola.

(Beta)