Engleski fudbaler Entoni Gordon prvo je pojačanje Barselone u letnjem prelaznom roku, saopštio je klub.
Posao, najavljen prethodnih dana, u petak je završen.
Doskorašnji ofanzivac Njukasla potpisao je petogodišnji ugovor sa prvakom Španije koji je za njegovu "slobodu" platio "svrakama" 70 miliona evra, a ta suma bi mogla da dostigne i 80 miliona, u slučaju da igrač postigne određene bonuse iz ugovora.
Gordon je četvrtak sleteo u Barselonu i uspešno prošao lekarske preglede.
