Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Severnom Makedonijom (0:0) u prijateljskom meču pred punim tribinama Koševa, ali rezultat je ostao u drugom planu zbog dramatičnih scena koje su potresle navijače Zmajeva.

Umesto debija koji je čekao godinama, Osman Hadžikić doživeo je jedan od najtežih trenutaka u karijeri. Iskusni golman trebalo je da prvi put stane među stative reprezentacije Bosne i Hercegovine u 30. godini, ali se njegov veliki trenutak pretvorio u pravu noćnu moru.

Sve se dogodilo tokom zagrevanja između dva poluvremena. Hadžikić je bio spreman da dobije šansu i konačno upiše prvi nastup za nacionalni tim, ali je u jednom trenutku osetio jak bol i srušio se na teren. Ubrzo je postalo jasno da situacija nije nimalo bezazlena.

Golman je sa terena iznet na nosilima, a prema informacijama koje su ubrzo stigle iz tabora reprezentacije, povredio je zadnju ložu. Scene su bile veoma emotivne, pošto Hadžikić nije mogao da sakrije suze dok je napuštao teren.

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez potvrdio je da je plan bio da upravo on brani drugo poluvreme.

"Žao mi je što se Osman povredio, trebalo je da brani u drugom poluvremenu. Uhvatio se za zadnju ložu, izgleda da nije dobro. Sutra ide na snimanje pa ćemo znati više", rekao je Barbarez.

Najgori strahovi ubrzo su počeli da se obistinjuju. Prve procene ukazuju da Hadžikić neće biti spreman za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje počinje za svega dve nedelje.

Pogledajte kako se nesrećni golman povredio: