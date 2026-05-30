Budimpešta je uoči finala Lige šampiona postala poprište žestokog obračuna navijača Pari Sen Žermena i Arsenala!

Pristalice dva evropska velikana sukobile su se nasred ulice, a scene koje su osvanule na društvenim mrežama šokirale su fudbalsku javnost.

Na snimku koji se velikom brzinom širi internetom vide se dve grupe huligana kako razmenjuju udarce, dok sa svih strana sevaju baklje i dim prekriva ulicu. U jednom trenutku nastao je potpuni haos, a prolaznici su u neverici posmatrali sukob koji je ličio na scene iz najžešćih navijačkih obračuna iz prošlosti.

Prema informacijama koje prate objavljeni snimak, u tuči je učestvovalo oko tridesetak navijača sa obe strane. Sukob se dogodio u petak kasno uveče, dan pred finale Lige šampiona, a navodno su deblji kraj izvukli navijači Arsenala.

Na društvenim mrežama već su se pojavili brojni komentari o incidentu, dok bezbednosne službe u mađarskoj prestonici nastavljaju da prate situaciju kako bi sprečile nove sukobe pred meč koji će privući pažnju čitavog sveta.

Ostaje da se vidi da li će se tenzije sa ulica preneti i na tribine, ali jedno je sigurno – Budimpešta je već dobila svoje "predigru" finala, i to onu kakvu organizatori sigurno nisu želeli da vide.