Ma koliko se pojedini mediji, pod kontrolom uprave FK Partizan, trudili da objasne da su "neozbiljne medijske spekulacije" da generalni spornzor napušta klub, zvanični dokumenti govore šta je istina i ko zapravo širi neozbiljne medijske spekulacije.

Kurir ekskluzivno objavljuje dokument koji je kompanija MaxBet poslala Fudbalskom klubu Partizan 29. maja 2026. godine – s nazivom "PREDLOG ZA RASKID UGOVORA USLED KRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA"

Predlog za raskid ugovora Foto: Kurir

Tada je kompanija MaxBet zvanično je pokrenula proceduru za raskid ugovora sa crno-belima, a u dokumentu dostavljenom klubu navela je niz zamerki koje direktno otvaraju pitanje odgovornosti uprave za stanje u kojem se klub nalazi.

U dopisu se navodi da je tokom saradnje dolazilo do kašnjenja u realizaciji ugovorenih aktivnosti, neispunjavanja promotivnih obaveza, izmena vizuelnih rešenja bez saglasnosti sponzora, ali i problema u komunikaciji i organizaciji zajedničkih projekata. Drugim rečima, kompanija koja je godinama ulagala milione u Partizan smatra da nije dobila tretman kakav bi generalni sponzor jednog velikog kluba morao da ima. I potpuno su u pravu. Amaterizam rukovodećeg kadra Partizana video se na svakom koraku. Rukovodstvu Partizana svi su bili preči od njihovog generalnog sponzora, uz navođenje niza primera skandaloznih postupaka čelnika FK Partizan prema kompaniji MaxBet.

Za upravu Partizana ovo predstavlja ozbiljan šamar. Najjači od svih do sada. U trenutku kada se klub suočava sa brojnim problemima, gubitak generalnog sponzora bio bi težak udarac ne samo za budžet već i za reputaciju kluba.

Ko će uopšte da dođe i sponzoriše FK Partizan kada vidi kako prolazi generalni sponzor kluba i to od strane rukovodstva? Kako je uopšte moguće da odnos sa najvažnijim komercijalnim partnerom dođe do tačke u kojoj se zvanično predlaže raskid saradnje? I još važnije – ko će snositi odgovornost ukoliko Partizan zaista ostane bez jednog od najvrednijih ugovora koje je imao u poslednjih nekoliko godina?

Rukovodstvo Partizana - Milka Forcan, Danko Lazović, Rasim Ljajić

Mnogo pitanja – malo odgovora. Jedini odgovor koji je uprava Partizana u stanju da pruži je naručeni tekst da su "neozbiljne spekulacije da ih napušta glavni sponzor". Ozbiljno vođenje kluba, nema šta…