Crvena zvezda polako sklapa tim za narednu sezonu, a jedan od najvažnijih poteza mogao bi uskoro da bude i zvanično realizovan.

Srpski šampion spreman je da aktivira dogovor sa Zenitom i trajno zadrži Strahinju Erakovića u svojim redovima.

Posle brojnih spekulacija o njegovoj budućnosti, sada je sve bliže scenario po kojem će reprezentativac Srbije ostati u crveno-belom dresu i nakon isteka pozajmice. Reč je o poslu vrednom čak 3,5 miliona evra, koliko bi Zvezda trebalo da plati ruskom velikanu za polovinu prava na iskusnog štopera.

Iako je tokom povratničke sezone imao uspona i padova, na "Marakani" nema dileme da je Eraković jedan od ključnih igrača za budućnost tima. Defanzivac je uspeo da vrati prepoznatljivu formu, a posebno će se pamtiti njegov pogodak u večitom derbiju, kojim je još jednom pokazao koliko znači crveno-belima.

Da je odluka praktično doneta, nagovestio je i generalni direktor kluba Zvezdan Terzić, koji je u razgovoru za ruske medije bio veoma jasan.

„Otkupićemo Erakovićev ugovor. On je vrlo važan igrač za nas“, poručio je prvi operativac Zvezde.

Prema ranije postignutom dogovoru sa Zenitom, crveno-beli imaju pravo da do kraja avgusta aktiviraju opciju otkupa, što znači da će Eraković i tokom kvalifikacija za Ligu šampiona nastupati kao pozajmljeni igrač ruskog kluba.

Ipak, sve ukazuje na to da je u pitanju samo formalnost. Na Marakani žele da oko Erakovića grade odbranu za narednu sezonu, a uprava je spremna da za taj cilj izdvoji ozbiljan novac.

U protekloj polusezoni Eraković je odigrao 19 utakmica za Zvezdu, postigao gol i upisao asistenciju, a sada je na korak od toga da ponovo postane punopravni član kluba u kojem se afirmisao i izrastao u jednog od najboljih srpskih štopera.