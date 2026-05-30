Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Kanade Džesi Marš saopštio je konačan spisak od 26 igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo, a očekivano - najveća zvezda i kapiten tima Alfonso Dejvis nalazi se u centru pažnje.

Fudbaler Bajerna bio je pod znakom pitanja zbog povrede tetive, ali je ipak uvršten na spisak, što je izazvalo veliko olakšanje u kanadskom taboru pred početak Mundijala.

Marš je istakao da Kanada možda nikada nije imala jači tim, ali je istovremeno upozorio da svi igrači neće biti u idealnoj formi na startu turnira.

"Imamo najbolju grupu od 26 igrača koju je ova zemlja ikada okupila. Da li su svi u punoj formi? Ne, ali su blizu. Hoće li svi biti 100 odsto spremni za prvi meč protiv BiH? Ne, to neće biti slučaj. Ali imaćemo zaista jak tim i verujemo da ćemo biti sve bolji kako turnir bude odmicao", poručio je selektor Kanade.

Posebnu pažnju privlači upravo Dejvis, koji će, uprkos problemima sa povredom, predvoditi jednu od najzanimljivijih selekcija na turniru i biti glavni adut Kanade u borbi za prolazak iz grupe.

Kanađani će na Mundijalu igrati u grupi B zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, Katarom i Švajcarskom, u grupi koja obećava veliku borbu već od prvog kola.

Iako postoje određene dileme oko fizičke spreme pojedinih igrača, u Kanadi veruju da upravo ovaj turnir može biti istorijska prilika da se napravi iskorak na svetskoj sceni i pokaže koliko ovaj tim zaista može.

Spisak Kanade:

Golmani: Maksim Krepo (Orlando), Oven Gudman (Kristal Palas), Dejn Sent Kler (Inter Majami);

Odbrana: Moiz Bombito (Nica), Derek Kornelijus (Olimpik Marsej), Alfonso Dejvis (Bajern), Luk de Fužerol (Fulam), Alister Džonston (Seltik), Alfi Džons (Midlsbro), Riči Larija (Toronto), Niko Sigur (Hajduk), Džoel Voterman (Čikago);

Vezni red: Ali Ahmed (Norič), Tejdžon Bjukenen (Viljareal), Matje Šoanjer (Los Anđeles), Stiven Eustakio (Porto), Marselo Flores (Tigres), Ismael Kone (Sasuolo), Lijam Miler (Hal), Džonatan Osorio (Toronto), Nejtan Saliba (Anderleht), Džejkob Šafelburg (Toronto);

Napad: Džonatan Dejvid (Juventus), Promis Dejvid (Union SG), Kajl Larin (Sautempton), Tani Oluvaseji (Viljareal).