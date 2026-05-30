Novi skandal potresa engleski fudbal! Nekadašnji reprezentativac Engleske i fudbaler FejenordaRahim Sterling uhapšen je zbog sumnje da je vozio pod dejstvom narkotika.

Prema informacijama koje su objavili britanski mediji, 31-godišnji fudbaler je u četvrtak ujutru izgubio kontrolu nad svojim skupocenim Lamborginijem i udario u zaštitnu ogradu na autoputu. Srećom, u incidentu nije bilo povređenih, niti su druga vozila učestvovala u nezgodi.

Međutim, tu problemi za Sterlinga nisu stali.

Policija je saopštila da je vozač uhapšen zbog sumnje da je upravljao vozilom pod dejstvom narkotika, opasne vožnje, posedovanja supstanci klase C, kao i odbijanja da da uzorak za testiranje.

"Nešto pre devet časova dobili smo dojavu da je vozilo marke Lamborgini udarilo u zaštitnu ogradu na autoputu M3. Nije bilo prijavljenih povreda. Tridesetjednogodišnji muškarac iz Berkšira uhapšen je zbog sumnje na vožnju pod dejstvom narkotika, opasnu vožnju, posedovanje narkotika klase C i odbijanje davanja uzorka za testiranje. Pušten je uz kauciju dok je istraga u toku", navodi se u saopštenju policije.

Iako u zvaničnom dokumentu nije navedeno ime osumnjičenog, britanski mediji ubrzo su objavili da je reč upravo o Rahimu Sterlingu.

Vest je izazvala buru na Ostrvu, posebno jer je reč o fudbaleru sa ogromnim iskustvom i bogatom karijerom. Nekadašnji reprezentativac Engleske godinama je bio jedno od najpoznatijih lica Premijer lige, a sada se našao u nezavidnoj situaciji koja bi mogla ozbiljno da utiče na njegovu reputaciju.

Istraga je u toku, a ostaje da se vidi kakav će epilog imati slučaj koji je već postao jedna od glavnih tema britanskih medija.