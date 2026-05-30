Proslavljeni argentinski fudbaler Nikolas Otamendi doneo je odluku koja je oduševila navijače River Plate! Iskusni defanzivac napustiće Benfiku po isteku ugovora i ovog leta obući dres kluba za koji navija od detinjstva.

Argentinski velikan zvanično je potvrdio da će Otamendi od 1. jula postati novi član ekipe iz Buenos Ajresa, a saradnja je dogovorena do kraja 2027. godine.

Za mnoge je ovo mnogo više od običnog transfera.

Posle bogate evropske karijere tokom koje je nosio dresove Benfike, Mančester sitija, Valensije i Porta, svetski šampion sa Argentinom odlučio je da se vrati kući i ispuni dugogodišnju želju.

„Dolazak u klub za koji navijam je ostvarenje sna. Dugo sam čekao ovu priliku“, poručio je Otamendi po potpisivanju ugovora.

Njegov dolazak izazvao je pravu euforiju među navijačima Rivera, koji u njemu vide veliko pojačanje pred novu sezonu i nastup na najvećim takmičenjima.

Posebno impresivno zvuči podatak da će Otamendi i sa 38 godina igrati na predstojećem Svetskom prvenstvu, pošto se našao na spisku selektora Lionela Skalonija za Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.

Sa čak 130 nastupa za reprezentaciju Argentine i titulom svetskog prvaka, Otamendi se vraća u domovinu kao jedna od najvećih legendi svoje generacije.