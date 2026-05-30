Slušaj vest

Proslavljeni argentinski fudbaler Nikolas Otamendi doneo je odluku koja je oduševila navijače River Plate! Iskusni defanzivac napustiće Benfiku po isteku ugovora i ovog leta obući dres kluba za koji navija od detinjstva.

Argentinski velikan zvanično je potvrdio da će Otamendi od 1. jula postati novi član ekipe iz Buenos Ajresa, a saradnja je dogovorena do kraja 2027. godine.

Za mnoge je ovo mnogo više od običnog transfera.

Posle bogate evropske karijere tokom koje je nosio dresove Benfike, Mančester sitija, Valensije i Porta, svetski šampion sa Argentinom odlučio je da se vrati kući i ispuni dugogodišnju želju.

„Dolazak u klub za koji navijam je ostvarenje sna. Dugo sam čekao ovu priliku“, poručio je Otamendi po potpisivanju ugovora.

Njegov dolazak izazvao je pravu euforiju među navijačima Rivera, koji u njemu vide veliko pojačanje pred novu sezonu i nastup na najvećim takmičenjima.

Posebno impresivno zvuči podatak da će Otamendi i sa 38 godina igrati na predstojećem Svetskom prvenstvu, pošto se našao na spisku selektora Lionela Skalonija za Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.

Sa čak 130 nastupa za reprezentaciju Argentine i titulom svetskog prvaka, Otamendi se vraća u domovinu kao jedna od najvećih legendi svoje generacije.

Ne propustiteFudbalNEZAPAMĆEN SKANDAL NA OSTRVU! Uhapšen čuveni fudbaler - slupao luksuzni automobil, policija sumnja da je bio drogiran!
Rahim Sterling
FudbalDOMAĆIN IDE NA SVE ILI NIŠTA: Selektor objavio spisak, Dejvis uprkos povredi ide na Mundijal
Alfonso Dejvis
FudbalTERZIĆ OTVORIO KARTE! Zvezda aktivira višemilionski transfer, isplivali detalji dogovora!
Zvezdan Terzić
FudbalEKSKLUZIVNI DOKUMENT! Pismo generalnog sponzora upućeno Partizanu: “Predlažemo raskid saradnje, jer konstatno kršite ugovor…”
Rasim Ljajić Danko Lazović i Milka Forcan

00:07
Arsenal Vest Hem faul na golmanu Izvor: BeinSports/Screenshot