KURIR NA FINALU LIGE ŠAMPIONA! PSŽ - ARSENAL: Bitka za trofej, slavu, novac i istoriju! Čekamo sastave
Kruna fudbalske sezone u Evropi finale Lige šampiona.
Od 18 časova na "Puškaš areni" u Budimpešti stajaće jedni naspram drugih fudbaleri Pari Sen Žermena i Arsenala.
Parižani žele da potvrde status najboljih u Evropi, dobijem prošle godine u finalu, dok nasuprot njih Arsenal želi prvi put da ispiše najlepšu stranicu istorije kluba i domogne se toliko željenog pehara Lige šampiona.
Zašto se finale igra od 18 časova?
Mnoge ljubitelje fudbala je zbunila informacija da se finale igra od 18 časova, a ne u kasnijem večernjem terminu od 21 čas, kako je to bilo do sada.
Razloga za ovu promenu je nekoliko.
Termin od 18.00 omogućava ekipama da ne igraju duboko u noć ukoliko dođe do produžetaka, pa i penala. Logističke operacije oko stadiona, kako za klubove, tako i za emitere, medije i sam grad Budimpeštu su mnogo olakšane.
Navijači će imati više vremena da se vrate u svoje smeštaje ili krenu putem svojih domova, ali će imati i prostora za proslavu, razgovore o utakmici u barovima i restoranima jer je jedan od navedenih ciljeva promovisanje lokalne ekonomije grada domaćina.
Takođe, UEFA veruje da će meč u 18.00 olakšati i porodicama kraj malih ekrana, te da će i oni najmlađi moći da isprate utakmicu do kraja. Dalje, medijska pokrivenost. Rasprave o meču, analize, izjave, sve će to imati veću širinu u toku iste večeri jer je ujutru već "bajato".
I naravno: tržište. Konkretno, Azija će umesto buđenja u toku noći imati nešto pristupačniju satnicu, odnosno 23.00 ili 00.00 za start meča.
Put PSŽ-a do finala
Za razliku od Arsenala, put PSŽ-a do finala je bio znatno drugačiji.
"Sveci" su ligaški deo završili tek na 11. mestu i morali su da igraju plej-of nokaut fazu za plasman u osminu finala.
A tamo ih je čekao Monako. U vrlo uzbudljivim mečevima rezultat je posle dva meča glasio 5:4 za Parižane.
Jedan od problema Arsenala mogao bi da bude taj što Parižani znaju kako sa ekipama iz Engleske. U nokaut fazi su prvo sredili Čelsi sa 8:2 (5:2 i 3:0), potom i Liverpul sa dve pobede od po 2:0.
Usledilo je spektakularno polufinale protiv Bajerna iz Minhena - 5:4 i 1:1.
Put Arsenala do finala
Arsenal bi mogao da postane tek deseti klub koji je sezonu Lige šampiona završio bez poraza.
"Tobdžije" su ligaški deo završile kao prve na tabeli. Od vrednijih pobeda treba izdvojiti one protiv Atletika, Bajerna i Intera.
Usledili su serije u nokaut fazi protiv Bajera iz Leverkuzena, Sportinga i ponovo Atletika iz Madrida.
PSŽ bolji u međusobnim utakmicama
Tri od pet međusobnih utakmica, Pari Sen Žermen i Arsenal su odigrali prošle godine.
No, pođimo redom. Prvi put su se sastali u sezoni 2016/17. Obe utakmice su završene nerešeno, u Parizu je bilo 1:1, a u Londonu 2:2.
A onda je Arsenal u szoni 2024/25 slavio na svom terenu u ligaškom delu sa 2:0.
Usledila je brutalna osveta "Svetaca". Parižani su u polufinalu oba puta savladali "Tobdžije". U Londonu sa 1:0, a u Parizu sa 2:1. Koji dan kasnije francuski klub je demolirao Inter sa 5:0 u finalu i osvojio Ligu šampiona.
Ukupna gol-razlika u pet utakmica je 6:6.