Borislav Bora Cvetković ostao je upamćen kao fudbaler koji je ostavio dubok trag i u Dinamu iz Zagreba i u Crvenoj zvezdi.

Bio je idol navijača na Maksimiru, ljubimac Delija na Marakani, reprezentativac Jugoslavije, osvajač medalje sa Olimpijskih igara i čovek koji je tresao mreže najvećih evropskih klubova. Ipak, iza blistave karijere krila se životna priča puna velikih preokreta, sukoba i tragedija.

Legendarni napadač ponovo je dospeo u centar pažnje nakon intervjua za hrvatski "Jutarnji list", u kojem se prisetio burnog rastanka sa Dinamom i sukoba sa Miroslavom Ćirom Blaževićem, čovekom koji ga je najpre lansirao među zvezde, a potom praktično poslao u Crvenu zvezdu.

Ćiro mu rekao: "Ili ti ili ja"

Cvetković je bio jedan od ključnih igrača generacije koja je Dinamu donela čuvenu titulu 1982. godine. Zajedno sa bratom Zvjezdanom činio je zaštitni znak slavne generacije sa Maksimira, ali je sredinom osamdesetih došlo do pucanja odnosa sa Blaževićem.

"Ćiru i danas jako volim, ali tada sam ušao u sukob s njim. Nije mi ispoštovao ono što mi je po ugovoru pripadalo. Odbio sam da putujem na ponovljenu utakmicu sa Vojvodinom i tada je sve krenulo nizbrdo. U jednom trenutku rekao je: "Ili ti ili ja"", prisetio se Cvetković.

Nekoliko dana kasnije usledio je poziv koji mu je promenio život.

"Nazvao me je i pitao hoću li u Zvezdu. Posle su došli Džajić i Cvetković, seli smo za sto i sve dogovorili", otkrio je legendarni napadač.

Od zvižduka do ovacija

Prelazak iz Dinama u Crvenu zvezdu u to vreme bio je potez koji je izazvao buru širom Jugoslavije. Malo ko je očekivao da će jedan od simbola Maksimira završiti na Marakani.

Međutim, Bora nije samo došao u Beograd - postao je jedan od najboljih igrača crveno-belih.

U dresu Zvezde odigrao je 86 utakmica i postigao 35 golova, a sezonu 1986/87. završio je kao najbolji strelac Kupa šampiona sa sedam pogodaka. Posebno je ostao upamćen po partijama protiv velikog Real Madrida, nakon kojih je dobio priznanje od legendarnog nemačkog golgetera Gerda Milera.

Na prvom povratku u Zagreb kao igrač Zvezde zatresao je mrežu Dinama i gol proslavio emotivnije nego ikada.

Prijatelj Dražena Petrovića i heroj Olimpijskih igara

Karijera Bore Cvetkovića nije bila vezana samo za klupski fudbal.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 11 utakmica, nastupio na Evropskom prvenstvu 1984. godine, a iste godine osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.

Na tom turniru postigao je čak pet golova i bio jedan od najboljih igrača selekcije.

Van terena družio se sa najvećim sportskim ikonama tog vremena, a posebno prijateljstvo veže ga za legendarnog Dražena Petrovića.

"Dražen je bio genije. Često smo izlazili zajedno, bili smo veliki prijatelji. To su bila neka druga vremena", govorio je Cvetković.

Tragedija koja je zauvek promenila porodicu

Ipak, koliko god njegova fudbalska priča bila velika, život mu je zadao udarac od kojeg se porodica Cvetković nikada nije potpuno oporavila.

Njihov otac Zvonko Cvetković ubijen je krajem 2001. godine u Karlovcu tokom svađe sa dugogodišnjim prijateljem Jurajem Lakotom.

Prema tadašnjim informacijama, sukob je izbio zbog kartaškog duga u jednom ilegalnom lokalu, a verbalna rasprava pretvorila se u tragediju koja je šokirala čitav region.

Smrt brata

Kao da porodična tragedija sa ocem nije bila dovoljna, porodicu Cvetković pogodio je još jedan težak udarac. Zvjezdan Cvetković, Borin stariji brat i legenda Dinama Zagreb, iznenada je preminuo 2017. godine. Njegova smrt šokirala je sportsku javnost širom bivše Jugoslavije, a od čoveka koji je godinama bio simbol Maksimira oprostile su se hiljade navijača i brojne fudbalske veličine.