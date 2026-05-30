Pariz odbrojava sate do finala Lige šampiona, ali umesto euforije i slavlja, društvene mreže preplavili su snimci koji pokazuju potpuno drugačiju sliku francuske prestonice.

Na viralnom videu može se videti kako brojni ugostiteljski objekti, prodavnice i lokali ubrzano postavljaju zaštitne ploče preko izloga, pokušavajući da spreče eventualnu štetu tokom velikog fudbalskog spektakla.

Dok navijači Pari Sen Žermena sanjaju istorijsku evropsku krunu, pojedini vlasnici radnji očigledno razmišljaju o najgorem mogućem scenariju. Na društvenim mrežama kruži komentar da je "Pariz spreman za finale, ali ne na način na koji biste očekivali", dok mnogi ističu da su preduzetnici ušli u "režim preživljavanja".

Snimak je izazvao lavinu reakcija, a mnogi korisnici podsetili su na ranija masovna slavlja i nerede koji su pratili velike uspehe francuskih klubova i reprezentacije.

Posebnu pažnju privukle su scene na kojima radnici preko staklenih površina postavljaju drvene i metalne zaštite, dok se u pozadini već okupljaju navijači koji su stigli u grad pred jedan od najvažnijih mečeva sezone.