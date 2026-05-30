Sud u Hong Kongu osudio je dvojicu fudbalera i jednog kladioničarskog posrednika na kazne zatvora do 17 meseci zbog podmićivanja, nameštanja utakmica i ilegalnog klađenja u jednom od najvećih skandala koji su poslednjih godina potresli lokalni fudbal.

Prema saopštenju hongkonške Nezavisne komisije za borbu protiv korupcije, koja je vodila istragu, fudbaleri Brajan Fok i Lusijano Silva Da Silva, zajedno sa kladioničarskim posrednikom Vahedom Mohamadom, učestvovali su u nameštanju rezultata tokom sezone 2022/23 kako bi ostvarili dobit kroz ilegalno klađenje.

Foto: MUP Srbije

Istragom je utvrđeno da su namerno uticali na ishode utakmica svojih klubova, uključujući dogovore o porazima, broju postignutih golova i kornera u mečevima drugog ranga takmičenja u Hong Kongu.

Trojica osuđenih su, prema navodima tužilaštva, na osnovu unapred dogovorenih ishoda i aranžmana za nameštanje utakmica postavila ilegalne opklade na više od 30 mečeva u kojima su učestvovali njihovi timovi.

Sud je takođe saslušao dokaze da je Fok ranije nudio mito u iznosu od 10.000 do 30.000 hongkonških dolara dvojici drugih fudbalera kako bi učestvovali u nameštanju rezultata u drugom klubu. Obojica su odbila ponudu.

Fok je osuđen na 17 meseci zatvora, dok su Silva Da Silva i Mohamad dobili kazne od po 14 meseci i četiri nedelje.

Sudija Peter Ju ocenio je da su optuženi svesno manipulisali sportskim rezultatima, čime su narušili integritet sporta u Hong Kongu i osnovni princip fer-pleja.