SLAVNI FUDBALER SLUPAO LAMBORGINI: Bivši reprezentativac uhapšen zbog vožnje pod dejstvom narkotika
Bivši fudbalski reprezentativac Engleske Rahim Sterling uhapšen je zbog sumnje da je upravljao vozilom pod dejstvom narkotika, preneli su danas britanski mediji.
Kako navodi policija okruga Hempšir u četvrtak pre podne je prijavljeno da je automobil marke Lamborgini udario u zaštitnu ogradu na autoputu M3, jugozapadno od Londona, prenosi Skaj Sport.
Niko nije povređen, a policija je saopštila da je uhapšen "31-godišnjak iz Berkšira" zbog sumnje da je vozio pod dejstvom "supstance iz Klase C" (sredstva za smirenje, lekovi protiv bola i steroidi), zbog opasne vožnje i odbijanja da da uzorak za testiranje.
"Pušten je uz kauciju dok se istraga nastavlja", navodi se u saopštenju policije.
Po pisanju medija, reč je o Sterlingu koji je u februaru prešao u holandski Fejnord.
Izvor blizak fudbaleru naglasio je da je Sterling uhapšen isključivo na osnovu sumnje i da postupak još traje.
Taj nekadašnji fudbaler Mančester sitija i Čelsija je za reprezentaciju Engleske odigrao više od 80 utakmica.