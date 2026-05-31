Bivši fudbalski reprezentativac Engleske Rahim Sterling uhapšen je zbog sumnje da je upravljao vozilom pod dejstvom narkotika, preneli su danas britanski mediji.

Kako navodi policija okruga Hempšir u četvrtak pre podne je prijavljeno da je automobil marke Lamborgini udario u zaštitnu ogradu na autoputu M3, jugozapadno od Londona, prenosi Skaj Sport.

Bivši reprezentativac Engleske - Rahim Sterling

Niko nije povređen, a policija je saopštila da je uhapšen "31-godišnjak iz Berkšira" zbog sumnje da je vozio pod dejstvom "supstance iz Klase C" (sredstva za smirenje, lekovi protiv bola i steroidi), zbog opasne vožnje i odbijanja da da uzorak za testiranje.

"Pušten je uz kauciju dok se istraga nastavlja", navodi se u saopštenju policije.

Po pisanju medija, reč je o Sterlingu koji je u februaru prešao u holandski Fejnord.

Izvor blizak fudbaleru naglasio je da je Sterling uhapšen isključivo na osnovu sumnje i da postupak još traje.

Taj nekadašnji fudbaler Mančester sitija i Čelsija je za reprezentaciju Engleske odigrao više od 80 utakmica.