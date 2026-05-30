SRĐAN BLAGOJEVIĆ ODLAZI IZ PARTIZANA: Već ima spreman posao u inostranstvu
Fudbalski klub Partizan po svemu sudeći moraće da traži novog trenera.
U susret predstojećoj Skupštini, koja je zakazana za ponedeljak, a na kojoj će biti doneta odluka u kom pravcu se klub kreće, stigla je informacija da je Srđan Blagojević na pragu inostranog angažmana.
Kako prenose ruski mediji, Blagojević je poodmaklim pregovorima sa ekipom Akrona iz Toljatija.
Ruski tim je spreman da ponudi dugoročnu saradnju. Ipak, nešto će morati da se pita i Partizan, pošto je Blagojević i dalje pod ugovorom.
"Tačno je da pregovaramo sa Akronom. Rusi su ponudili trogodišnji ugovor Blagojeviću. Srđan je pod ugovorom sa Partizanom, tako da će dosta zavisiti od crno-belih. U svakom slučaju, Akron je dobar klub i Srđan ima želju da radi u Rusiji. Videćemo kako će se odvijati situacija", rekli su iz agencije "iSports" za ruski portal "Sport 24".
Srđan Blagojević je tokom trenerske karijere koja traje više od deceniju i po vodio Sremčicu, Kovačevac, Srem iz Jakova, Žarkovo, pa ponovo Srem, IMT, Bežaniju, Inđiju, Javor iz Ivanjice, ponovo Bežaniju i Inđiju, pa Kaspij i Astanu u Kazahstanu i Debrecin u Mađarskoj.
Na klupu Partizana seo je prvog januara 2025. godine i odradio je tu sezonu do kraja, a zatim je produžio ugovor sa crno-belima. U jesen 2025. godine smenio ga je potpredsednik Partizana Predrag Mijatović, ali su klupski čelnici četiri meseca kasnije odlučili da ga vrate na posao. Tako je Blagojević počeo i završio sezonu na klupi Partizana, a da nije bio na njoj tokom čitave takmičarske godine.