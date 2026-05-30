VIŠE SREĆE NEGO PAMETI: Jedna od najbednijih statistika u istoriji finala Lige šampiona - koji sport igra Arsenal? (FOTO)
U Budimpešti su se u finalu Lige šampiona sastali aktuelni šampion Evrope, ekipa PSŽ-a i Arsenal.
Posle 96 minuta velike borbe, Arsenal je uspeo da “preživi” brojne napade “sveca” i ponovo uz dozu sreće koja ih, kako se čini, prati tokom čitave sezone, izvuče povoljan rezultat.
Posebno upada u oči podatak da Arsenal tokom celog meča, izuzimajući situaciju u kojoj se lopta na samom početku odbila i srećno stigla do Haverca, strelca jedinog gola, nije imao nijedan ozbiljan pokušaj ka golu protivnika.
Takođe, londonski tim se gotovo čitav meč branio, a podatak da u prvih 90 minuta nije izveo nijedan korner dovoljno govori o njihovoj defanzivnoj orijentaciji. Takođe, Arsenal se nekako dokopao i velikih 25 procenata poseda lopte.
Na drugoj strani, PSŽ je stvarao šanse, ali je realizacija izostala, pa se utisak nameće da je Arsenal, uz dosta sreće i čvrstu odbranu, uspeo da izdrži nalete favorizovanog rivala do kraja susreta.
Ovo nije fudbal, već "hrkljuš" u režiji Arsenala.
