Posle 96 minuta velike borbe, Arsenal je uspeo da “preživi” brojne napade “sve­ca” i ponovo uz dozu sreće koja ih, kako se čini, prati tokom čitave sezone, izvuče povoljan rezultat.

PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona

Posebno upada u oči podatak da Arsenal tokom celog meča, izuzimajući situaciju u kojoj se lopta na samom početku odbila i srećno stigla do Haverca, strelca jedinog gola, nije imao nijedan ozbiljan pokušaj ka golu protivnika.

Takođe, londonski tim se gotovo čitav meč branio, a podatak da u prvih 90 minuta nije izveo nijedan korner dovoljno govori o njihovoj defanzivnoj orijentaciji. Takođe, Arsenal se nekako dokopao i velikih 25 procenata poseda lopte.

PSŽ Arsenal finale Lige šampiona

Na drugoj strani, PSŽ je stvarao šanse, ali je realizacija izostala, pa se utisak nameće da je Arsenal, uz dosta sreće i čvrstu odbranu, uspeo da izdrži nalete favorizovanog rivala do kraja susreta.

Ovo nije fudbal, već "hrkljuš" u režiji Arsenala.

