"Da budem jasan, Nejmar će biti sa nama. Verujemo da može da se oporavi do prve utakmice protiv Maroka, a ako ne, onda do druge protiv Haitija", rekao je Ančeloti na konferenciji za medije u Terezopolisu, uoči prijateljske utakmice protiv Paname na stadionu Marakana u Rio de Žaneiru, a prenela španska Marka.

Italijanski stručnjak naglasio je da stručni štab nema dilemu kada je reč o sastavu za Mundijal.

"Nemamo nikakvu sumnju da će svih 26 igrača sa ovog spiska igrati na Svetskom prvenstvu", poručio je Ančeloti.

Pripreme brazilske reprezentacije proteklih dana bile su u znaku zdravstvenog stanja Nejmara, koji je u poslednjem trenutku uvršten na spisak putnika za Mundijal. Napadač Santosa stigao je na okupljanje sa povredom, a lekarski tim reprezentacije utvrdio je da se radi o povredi drugog stepena mišića desnog lista, zbog koje će odsustvovati između dve i tri sedmice.

Ančeloti je objasnio da je reprezentacija od Santosa dobila informaciju da se radi samo o otoku, ali da je po početku priprema preuzela brigu o igraču i sprovela dodatne preglede.

Uprkos povredi, selektor smatra da je Nejmar zaslužio poziv.

"Pozvan je jer je trebalo da bude pozvan. Verujemo da će se oporaviti što je pre moguće. Radi veoma dobro i veoma je motivisan", rekao je Ančeloti.

On je dodao da je razgovarao sa brazilskim asom o njegovoj ulozi u nacionalnom timu tokom predstojećeg Svetskog prvenstva.

"Nejmar veoma dobro razume kakvu ulogu treba da ima na ovom Mundijalu. Svakodnevno naporno radi kako bi se što pre vratio na teren. Nalazi se u dobrom okruženju i mislim da je potpuno svestan svoje odgovornosti", zaključio je Ančeloti.

(Beta)