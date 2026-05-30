Fudbaleri PSŽ-a odbranili su trofej Lige šampiona pobedom u finalu nad Arsenalom posle jedanaesteraca 1:1 (4:3).

Poveo je Arsenal golom Kaija Haverca, a konačnih 1:1 sa bele tačke postavio je Usman Dembele sredinom drugog poluvremena.

PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

Na kraju, nakon izvođenja penala, PSŽ je bio smireniji, a tragičari na drugoj strani bili su Eze i Gabrijel, koji je promašajem doneo novu titulu "svecima".

Na FCN31 se gleda finale Lige šampiona

Pogledajte uzbudljivu penal seriju u Budimpešti na stadionu "Ferenc Puškaš"!

Navijači Arsenala slave gol Haverca