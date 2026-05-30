PSŽ je odbranio titulu Lige šampiona pobedom nad Arsenalom posle penala.
LUDA PENAL SERIJA U BUDIMPEŠTI! PSŽ slavi, dva cirkuska promašaja Arsenala - svet im se smeje! Anti-fudbal je izgubio! (VIDEO)
Fudbaleri PSŽ-a odbranili su trofej Lige šampiona pobedom u finalu nad Arsenalom posle jedanaesteraca 1:1 (4:3).
Poveo je Arsenal golom Kaija Haverca, a konačnih 1:1 sa bele tačke postavio je Usman Dembele sredinom drugog poluvremena.
PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona
Na kraju, nakon izvođenja penala, PSŽ je bio smireniji, a tragičari na drugoj strani bili su Eze i Gabrijel, koji je promašajem doneo novu titulu "svecima".
