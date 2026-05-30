"Toliko smo ponosni. Ovo je bila dobra utakmica protiv zaista dobrog tima. Moramo da uživamo u tome kao porodica pošto smo to zaslužili", rekao je Due za TNT Sports posle utakmice.

Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti posle izvođenja jedanaesteraca pobedili Arsenal 4:3, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo nerešeno 1:1 Due je bio precizan u drugoj seriji.

"Pokušavam da ostane miran kod svakog penala koji izvedem. Postigao sam gol, neverovatno je", naveo je Due.

"Moramo da ostanemo skromni. Ovo je ludo. Ponovo ćemo se vratiti na posao. Želimo više. Mladi smo, glasni smo i ambiciozni", dodao je Due.

Pari Sen Žermen je tek drugi klub u ovom formatu Lige šampiona koji je uspeo da odbrani titulu u Ligi šampiona, posle Real Madrida koji je od 2016. do 2018. godine osvojio tri uzastopne titule.

(Beta)