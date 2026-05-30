Selektora Srbije Veljka Paunovića posetio je njegov nekadašnji školski drug Filip Bukumirović, koji je u Sportski centar FSS stigao sa sinom Lukom, velikim zaljubljenikom u fudbal i kolekcionarom dresova. Susret je brzo prerastao u pravo putovanje kroz vreme, u dane kada su zajedno sedeli u školskoj klupi, igrali fudbal u dvorištu i maštali o velikim sportskim uspesima.

Paunović je malom Luki pokazao kompleks Sportskog centra, čuveni Zid rekordera, kao i pehar osvojen na Svetskom prvenstvu za mlade na Novom Zelandu 2015. godine. Dan je dodatno ulepšan poklonom reprezentativca Vasilija Kostova, koji je dečaku uručio dres Srbije.

Dok je Luka uživao u obilasku Kuće fudbala, Paunović i Bukumirović prisećali su se školskih dana na Senjaku. Kako je Filip otkrio, njih dvojicu nisu povezivali samo časovi i zajednička klupa, već i velika ljubav prema muzici.

„Slušali smo istu muziku, imali iste idole i bili veliki fanovi Ramonsa. To nas je možda i najviše povezalo, uz prijateljstvo koje traje do danas“, prisetio se Bukumirović.

Naravno, nezaobilazna tema bio je i fudbal. Filip se sa osmehom setio da je još u školskim danima bilo jasno da je Paunović poseban talenat.

„Kada je Veljko bio u ekipi, znalo se da ćemo pobediti. Ako je utakmica bila neizvesna, dovoljno je bilo dati loptu Veljku i problem je bio rešen“, rekao je njegov nekadašnji školski drug.

Ovaj susret pokazao je da ni veliki sportski uspesi, reprezentativne obaveze i profesionalna karijera ne mogu da izbrišu uspomene iz detinjstva. Naprotiv, upravo takvi trenuci podsećaju koliko su prijateljstvo, zajedničko odrastanje i podrška ljudi koji nas poznaju od najranijih dana važni na svakom životnom putu.

Pred novi izazov sa reprezentacijom Srbije, Paunović je na najlepši način dobio podsetnik na korene, prijatelje i dane kada je sve počelo na školskom igralištu.