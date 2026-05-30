Nekadašnji reprezentativac Miloš Ninković i defanzivac Srđan Babić posetili su izabranike selektora Veljka Paunovića u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije i pružili podršku nacionalnom timu uoči predstojećih prijateljskih utakmica protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika.

Ninković, koji je nedavno završio bogatu igračku karijeru i posvetio se trenerskom poslu, iskoristio je priliku da detaljno prati rad reprezentacije i razgovara sa selektorom Paunovićem, od koga, kako kaže, želi da upije što više znanja i iskustva.

- Pre svega, očekujem da se pokažu u jednom dobrom svetlu. Momci dolaze nakon dugih sezona i sigurno da im nije lako. Trebalo bi im odati priznanje što su smogli snage da naprave dodatni napor i stave se na raspolaganje. Imaće dve utakmice da pokažu šta znaju i da se nametnu selektoru Paunoviću za Ligu nacija i utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Nekadašnji vezista Srbije prisetio se i jedne od svojih reprezentativnih turneja, kada je nacionalni tim gostovao upravo u Hondurasu i Meksiku.

- Sećam se! Bilo je davno, igrali smo protiv Hondurasa i Meksika. Pamtim da smo se ‘iskrivili’ kada smo došli tamo (smeh), ali druženje je bilo dobro. Čak iako nismo mogli da izađemo iz hotela u Hondurasu… Interesantna situacija, ali sve je to nevažno ako je atmosfera dobra. Kada vlada dobra energija u ekipi, nije važno gde putuješ, niti koliko put traje. Želim im mnogo sreće!

Pored Ninkovića, trening je posetio i Srđan Babić, član šampionske generacije Srbije sa Novog Zelanda, koji se i dalje oporavlja od povrede. Babić je u Staru Pazovu došao sa sinom kako bi pozdravio selektora Paunovića i svoje saigrače iz reprezentacije, poželevši im mnogo sreće pred put u Lisabon i predstojeće izazove.