Tokom večeri će se proslava preseliti na stadion Park prinčeva, uprkos neredima koji su nastali večeras posle pobede protiv Arsenala u finalu.

Pariski klub pozvao je navijače, Parižane i posetioce glavnog grada Francuske da učestvuju u proslavi osvajanja druge uzastopne titule u Ligi šampiona.

Proslava će početi u 14 časova na Marsovim poljima ispred Ajfelove kule. Igrači će na bini dugoj 450 metara predstaviti navijačima trofej, a proslavi može da prisustvuje između 85.000 i 90.000 ljudi. Tokom popodneva posetioci će videti brojne važne trenutke iz ove sezone i uživati u muzičkim nastupima pre nego što fudbaleri stignu.

Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

Od 19.30 slavlje će se nastaviti na stadionu Park prinčeva. Svi vlasnici sezonskih ulaznica moći će da uđu na stadion, a preostale ulaznice biće dostupne putem programa lojalnosti.

Haos na ulicama posle pobede

Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti posle izvođenja jedanaesteraca pobedili Arsenal 4:3, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo nerešeno 1:1.

Posle utakmice na ulicama Pariza tokom slavlja došlo je do nereda i policija je morala da interveniše. Policija je saopštila da se oko 20.000 ljudi okupilo na Jelisejskim poljima.

Navijači su obučeni u boje Pari Sen Žeremena palili baklje, bacali topovske udare, palili kontejnere i vandalizovali objekte.

Tokom utakmice širom Francuske bilo je raspoređeno 22.000 policajaca, uključujući 8.000 u Parizu.

Novinar Frans presa izvestio je da je došlo do sukoba navijača i policije ispred stadiona Park prinčeva. Policajci su odgovorili suzavcem, kada su na njih bačena pirotehnička sredstva.

Kako su preneli francuski mediji, policija je privela 79 osoba, a uhapsila 45. Šest automobila je oštećeno, kao i dve lokalne radnje, a povređen je jedan policajac.

Zbog proslave u gradu, zaustavljene su tramvajske linije u Parizu, zatvoreno je nekoliko metro stanica, a ne rade ni autobusi.

Prošle godine tokom proslave titule, navijači su opljačkali prodavnice na Jelisejskim poljima, a stotine ljudi je uhapšeno.

