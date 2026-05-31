"LEGENDA? NE ZANIMAJU ME TE PRIČE!" Epska izjava trenera PSŽ-a nakon druge uzastopne Lige šampiona
Luis Enrike je dodao da ga ne zanimaju priče o tome da li je jedan od legendarnih trenera u istoriji fudbala.
"Pomešana su mi osećanja, uzbuđenje i umor. Ovo je najbolji trenutak u sezoni. I dalje smo šampioni, dva puta uzastopno, to je sjajno. Bilo je veoma teško, čestitam Arsenalu, bilo je teško. Igrali su sjajno, pokušali su da uvedu utakmicu u faze u kojima su jaki. Mi smo pokušali da kontrolišemo loptu i presing. Osvojili smo titulu", rekao je Enrike za TNT Sports.
Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su večeras titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti posle izvođenja jedanaesteraca pobedili Arsenal 4:3, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo nerešeno 1:1.
"Ovo je još veća stvar jer smo znali koliko je teško igrati protiv Arsenala i za nas kao ekipu i grad neverovatno je osvojiti trofej. Mislim da smo zaslužili igrama tokom čitave sezone, čak iako je finale bilo tesno", naveo je Enrike za francuski Kanal plus.
On je osvojio treću titulu Lige šampiona kao trener, nakon prve sa Arsenalom, a upitan je da li je legendarni trener.
"Legenda? To me ne zanima", rekao je Enrike.
Osim njega tri trofeja osvojili su treneri Bob Pejsli, Pep Gvardiola, Karlo Ančeloti i Zinedin Zidan.
Pari Sen Žermen je postao prva ekipa koja je odbranila trofej Lige šampiona otkako je Real Madrid osvojio tri uzastopne titule od 2016. do 2018. godine.
