Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Radi se o snimku koji je stigao iz Alžira sa tamošnjeg velikog derbija.

Beluizdad je u četvrtfinalu Kupa pobedio Alžer rezultatom 3:2 kao domaćin, a njegovi navijači su napravili haotične scene prilikom jedanaesterca za goste.

Bizarno izgleda snimak na kojem se vidi da iz pravca tribina sa najvatrenijim navijačima domaćeg tima lete topovski udari na teren, razni predmeti, pa čak i vatromet. Sve to pada pored golmana njihove ekipe i izvođača jedanaestrca koji je bio siguran.

Neverovatno je da izvođenje penala nije odloženo i da sudija nije sklonio fudbalere od tribine dok se navijači ne smire.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: