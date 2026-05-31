Arsenal je još jednom ostao bez sna o osvajanju Lige šampiona, a nije prošlo mnogo vremena pre nego što je usledio udarac sa adrese najvećeg gradskog rivala.

Posle bolnog poraza od PSŽ-a u finalu u Budimpešti, gde su "sveci" posle penala stigli do evropske krune, društvene mreže eksplodirale su zbog objave Čelsija koja je mnogima delovala kao direktna provokacija upućena "tobdžijama".

Londonski "plavci" su na svom zvaničnom Instagram nalogu objavili "reklamu" za obilazak stadiona Stamford Bridž, ali je jedan detalj odmah privukao pažnju navijača.

"Dođite i posetite londonski dom trofeja. Rezervišite odmah svoju turu stadionom Stamford Bridge", poručio je Čelsi.

Na prvi pogled bezazlena objava, ali navijači su odmah primetili da je u prvom planu bio upravo trofej Lige šampiona ispod kog je ispisana poruka "Čelsi, ponos Londona". Mnogi su to protumačili kao otvoreno peckanje Arsenala, koji ni posle drugog finala u istoriji nije uspeo da osvoji najvredniji evropski pehar.

Poruka je posebno odjeknula jer Čelsi u svojim vitrinama ima dve titule prvaka Evrope, osvojene 2012. i 2021. godine, dok Arsenal i dalje čeka trenutak koji njegovi navijači sanjaju decenijama.

Za "tobdžije" je ovo bio još jedan bolan evropski udarac. Prvi put su pali u finalu 2006. godine protiv Barselone, a sada ih je na poslednjem koraku zaustavio PSŽ.

Dok navijači Arsenala pokušavaju da se oporave od novog razočaranja, u zapadnom Londonu očigledno nisu propustili priliku da podsete ko u gradu ima pehar Lige šampiona, a ko još uvek samo sanja o njemu.