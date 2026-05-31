Neko se ozbiljno poigrao sa živcima navijača Pari Sen Žermena.
LUDILO
OVO JE NEVEROVATNA SLUČAJNOST, ILI ČISTO ZLO! Navijači počeli da vrište, televizor se ugasio na odlučujućem penalu u finalu Lige šampiona
Slušaj vest
Parižani su u subotu uveče drugu godinu zaredom osvojili Ligu šampiona, a u finalu su u Budimpešti pobedili Arsenal nakon izvođenja jedanaesteraca.
Zanimljiva scena je zabeležena na jednoj ulici gde su se brojni navijači okupili da gledaju utakmicu svog tima za drugi uzastopni trofej u elitnom evropskom takmičenju.
PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia
Vidi galeriju
U trenucima kada je drama dostigla vrhunac, odnosno prilikom odlučujućeg penala, televizor se ugasio.
Gabrijel je promašio jedanaesterac, ali navijači to nisu mogli da vide. Ubrzo su shvatili kakav je bio ishod, pa su iz histerije brzo prešli u slavlje.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši