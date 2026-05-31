Da li je moguće da je Kilijan Mbape postao najveći baksuz evropskog fudbala? Dok se najveće zvezde hvale trofejima Lige šampiona, Francuz prolazi kroz scenario koji bi teško mogao da smisli i najmaštovitiji scenarista.

Brojke su brutalne.

Real Madrid je osvojio Ligu šampiona 2022. i 2024. godine, dok je Mbape još nosio dres Pari Sen Žermena. Kada je konačno ostvario san i preselio se na "Santijago Bernabeu", činilo se da ga u Madridu čeka ono što mu je godinama izmicalo - evropska kruna.

Ali dogodilo se nešto potpuno neverovatno.

Čim je napustio Pariz, PSŽ je uspeo da uradi ono što nije mogao sa njim u timu. Parižani su osvojili Ligu šampiona 2025, a zatim i 2026. godine, ostvarivši istorijski podvig bez čoveka oko kojeg su godinama gradili projekat.

Tako je Mbape ostao u bizarnoj situaciji da tokom poslednjih pet sezona klubovi za koje je igrao ili u kojima trenutno nastupa imaju čak četiri titule prvaka Evrope, ali nijedna nije završila u njegovim rukama.

Ovakav rasplet dodatno je razbesneo deo navijača PSŽ-a koji mu nikada nisu oprostili odlazak u Madrid. Tokom velikog slavlja nove evropske titule na Trokaderu, sa tribina i ulica Pariza mogle su da se čuju i uvrede upućene nekadašnjem ljubimcu navijača.

Za mnoge pristalice francuskog kluba upravo je osvajanje dve uzastopne Lige šampiona bez Mbapea postalo savršen odgovor čoveku koji je godinama bio zaštitno lice projekta iz Pariza.

Dok PSŽ slavi evropsku dominaciju, a Real traži put nazad na vrh, jedno pitanje sve češće kruži među navijačima na društvenim mrežama:

Da li je Mbape zaista proklet kada je u pitanju Liga šampiona?