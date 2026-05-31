Crvena zvezda uskoro okreće novi list i kreće u pripreme za sezonu 2026/27, u kojoj će braniti duplu krunu i pokušati da obezbedi još jedno mesto u ligaškoj fazi UEFA takmičenja.

Šef stručnog štaba Dejan Stanković izvršiće prozivku fudbalera 15. juna, čime će zvanično početi letnje pripreme crveno-belih. Istog dana ekspedicija srpskog šampiona seli se na Zlatibor, gde će brusiti formu do 19. juna.

Prva provera zakazana je upravo za kraj boravka na Zlatiboru, kada će Stanković imati priliku da vidi u kakvom stanju njegov tim ulazi u novu sezonu.

Posle povratka u Beograd, crveno-beli se 21. juna sele u Austriju, gde ih očekuje glavni deo priprema. Tokom dvonedeljnog boravka odigraće tri veoma zanimljive kontrolne utakmice.

Prvi rival biće Amšteten 25. juna, a zatim sledi duel sa šampionom Slovačke, Slovanom iz Bratislave, 29. juna. Generalna proba pred povratak u Srbiju zakazana je za 4. jul protiv češke Slavije iz Praga.

Tu nije kraj letnjim izazovima.

Crveno-beli će potom krenuti na kratku rusku turneju, gde ih očekuje jedan od najatraktivnijih mečeva ovog leta. Zvezda će 12. jula u Sankt Peterburgu odmeriti snage sa Zenitom, u utakmici koja bi mogla da pokaže koliko je tim spreman za evropske izazove.

Pred Stankovićem i njegovim izabranicima je pakleno leto, a navijači se nadaju da će upravo ono biti temelj za novu uspešnu sezonu i nastavak dominacije na domaćoj sceni.