Matvej Jevgenjević Safonov postao je prvi ruski fudbaler koji je dva puta u karijeri osvojio Ligu šampiona.

Momak rođen 1999. godine u Stavropolju, drugu uzastopnu godinu je sa PSŽ pokorio Evropu, pošto je u Budimpešti savladan Arsenal posle boljeg izvođenja penala.

I dok mu na fudbalskom polju sve ide od ruke, u privatnom životu Safonov preživljava pravu dramu. Sličnu onoj kroz koju prolazi Luka Dončić, pošto mu je bivša supruga zabranila da viđa ćerkicu.

Zabranjen mu izlazak iz Rusije

Golman Pari Sen Žermena i reprezentacije Rusije je, suprotno uvreženom mišljenju o fudbalerima, izuzetno obrazovan.

Kao klinac je trenirao plivanje, košarku i tekvondo, pokazivao izuzetan talenat za matematiku i šah, a uspešno je studirao pedagogiju, psihologiju i komunikacije. Povrh svega, govori engleski i francuski jezik, koji je savladao za kratko vreme boravka u Parizu.

No, Safonov do Pariza nije stigao lako. Golman Krasnodara je prošao sve selekcije ovog kluba, da bi 2024. prešao u PSŽ koji je platio 20.000.000 evra za njegovo obeštećenje.

Međutim, "sveci" su pre toga morali da reše privatan problem Safonova, koji nije imao dozvolu da napusti Rusiju sve dok ne isplati ogroman iznos zaostalih alimentacija svojoj bivšoj supruzi.

Preljuba, razvod i zabrana viđenja ćerke

Matvej je široj javnosti prvo postao poznat, ne po fudbalu, nego po skandalu. Bio je u vezi sa Anastasijom Kazaček od 2014. do 2020. godine kada su se venčali. Već naredne godine u junu par je dobio ćerku Maju. Međutom, odmah posle rođenja deteta par se rastao pošto je Matvej prevario suprugu.

Dva puta su išli na sud, a 2024. godine donesena je presuda da Safonov mora da plaća alimentaciju u iznosu od četvrtine svojih prihoda.

Bivša supruga krije ćerkicu od njega

U jednom opširnom intervjuu za ruske medije, Safonov je pričao o paklu kroz koji je prolazio.

"Zapravo, nakon što smo se moja bivša žena i ja razdvojili, imali smo određene sporazume kojih sam se pridržavao. Ali kada ti sporazumi nisu bili dovoljni, moja bivša žena je počela da angažuje advokate. Čak i uprkos takvom stavu, uvek sam pokušavao da izađem u susret Anastasiji, uvek joj govoreći da možemo postići dogovor bez odlaska na sud. Niko ne želi da me sasluša, ili je to jednostavno njihova prednost. Za šta se borim? Za svoja prava - pravo da vidim svoju ćerku, koju nisam video više od godinu dana. Poslednji put kada sam bio u Rusiji, bio sam potpuno ignorisan. I ja i moji rođaci. Stekao sam utisak da žele da me izbrišu iz svesti moje ćerke, kako bi jednostavno zaboravila i da me se ne bi sećala. A sada su upravo godine kada se formira dečja svest. Verovatno nikada nije ni čula za mene, a niko joj ništa nije rekao."

Safonov je potom izneo šokantne podatke.

"Moja bivša žena samo objavljuje postove i fotografije na društvenim mrežama koje sugerišu da je spremna da mi dozvoli da viđam našu ćerku. Na primer, pre više od mesec dana, moji advokati su dostavili mojoj bivšoj ženi i njenim advokatima nacrt sporazuma o načinima viđanja sa našom ćerkom. I od tada, druga strana uopšte nije odgovorila, odbijajući da reši probleme. Sada kažu da sam ja taj koji pokreće tužbe. Ignorišu me. Mediji imaju snimak ekrana mojih poruka — istina je. Odgovorili su mi tek nakon što sam prešao u PSŽ. Prva poruka koju sam dobio bila je o novcu i sudskom postupku. Nakon što sam se preselio u Pariz, sva moja pitanja o tome zašto mi nije dozvoljeno da vidim ćerku dočekana su smešnim izgovorima: „Nikada nisi rekao da želiš da je vidiš niti da zakažeš sastanak.“ Ali to je besmislica, jer sam stalno pisao i zvao! Jednostavno mi nisu odgovorili; čak ni ne znam u kom su gradu. Ako moju bivšu ženu viđaju svaki dan nedelju ili dve u kafiću u Krasnodaru, iako tvrdi da živi u Moskvi, mogu li pretpostaviti da se krije? S jedne strane, ona se ne krije, ali s druge strane, da, jer ne znam tačno gde se moja ćerka nalazi. I ne želim da se ponašam kao manijak i sedim ispred kuće i proganjam bivšu ženu, jer ne želim da budem optužen za proganjanje. Ako ne žele da mi izađu u susret, to je problem. Razumem da će moja ćerka, kada odraste, shvatiti da ju je otac čekao, da ju je mnogo voleo i da nikada nije odustao od pokušaja da stupi u kontakt i uspostavi komunikaciju" ispovedio se Matvej Safonov.

Popularan kod Francuza i kod "dama lakog morala"

Safonov je u međuvremenu uplovio u vezu sa stendap komičarkom Marinom Kondratjukovom, sa kojom živi u Parizu.

Francuzi ga obožavaju, a dobar deo leži u činjenici da ih po izgledu podseća na musketara.

Ni žene nisu imune na njegov stas. Tako je od jedne Onlifans zvezde dobio nepristojnu ponudu. Nezaboravno veče za svaku odbranu tokom finala protiv Arsenala.