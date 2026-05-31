Dok fudbalska javnost sa nestrpljenjm čeka rasplet njegove trenerske budućnosti, Pep Gvardiola našao se u centru pažnje zbog privatnog života.

Kako prenosi britanski "Daily Mail", proslavljeni španski stručnjak ozbiljno razmatra kupovinu luksuzne vile u elitnom delu Barselone, a ono što je svima zapalo za oko jeste njena lokacija. Naime, nova nekretnina nalazi se na svega stotinak metara od kuće u kojoj živi njegova bivša supruga Kristina Sera.

Pep Gvardiola i Kristina Sera

Reč je o ekskluzivnoj vili u prestižnom naselju Pedralbes, jednom od najskupljih i najpoželjnijih delova Barselone. Prema navodima britanskih medija, vrednost nekretnine procenjuje se na oko 13,5 miliona funti, odnosno približno 15 miliona evra. Vila poseduje bazen, teretanu, đakuzi i pogled na more, dok je okružena zelenilom koje garantuje privatnost.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se luksuzna nekretnina nalazi praktično iza ugla od porodične kuće koju je godinama delio sa Kristinom Serom, od koje se razveo nakon više od tri decenije zajedničkog života.

Iako izvori bliski paru tvrde da pomirenje nije na vidiku, mnogi su se zapitali da li je slučajnost što je Gvardiola izabrao baš lokaciju tik uz dom bivše supruge. Pojedini mediji navode da trener tu nekretninu vidi i kao potencijalnu investiciju za njihovu najmlađu ćerku Valentinu.

Vest je izazvala veliku pažnju u Španiji i Engleskoj, a društvene mreže već bruje o tome da li je u pitanju obična praktičnost ili znak da Gvardiola i dalje želi da ostane što bliže porodici.