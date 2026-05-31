Dok su fudbaleri PSŽ-a slavili novu titulu prvaka Evrope, ulice Pariza pretvorile su se u poprište nereda kakvi se retko viđaju.

Veliko slavlje navijača posle pobede nad Arsenalom u finalu Lige šampiona ubrzo je preraslo u potpuni haos. Foto: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Veliko slavlje navijača posle pobede nad Arsenalom u finalu Lige šampiona ubrzo je preraslo u potpuni haos, a prvi bilansi su zastrašujući.

Prema informacijama koje prenose francuski i evropski mediji, širom Francuske uhapšeno je čak 780 osoba, dok je u neredima povređeno 219 ljudi, među kojima je i 57 policajaca.

Najtragičnija vest stigla je iz Pariza, gde je jedan 24-godišnji muškarac poginuo u saobraćajnoj nesreći tokom haotičnih proslava. Pored toga, sedamnaestogodišnji mladić završio je u komi nakon ubadanja nožem, a francusko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog pokušaja ubistva.

Tokom noći goreli su automobili, demolirani su lokali i prodavnice, a pojedine grupe pokušale su čak i da upadnu u policijsku stanicu u centru francuske prestonice. Policija je koristila suzavac i specijalne jedinice kako bi sprečila dalje eskalacije nasilja.

Najžešći sukobi zabeleženi su u okolini Parka prinčeva i na Jelisejskim poljima, gde se okupilo oko 20.000 navijača. Vlasti su unapred očekivale probleme, pa je širom zemlje bilo angažovano čak 22.000 policajaca, od čega oko 8.000 samo u Parizu.

Francuski ministar unutrašnjih poslova saopštio je da su neredi izbili u desetinama gradova, dok su vatrogasci i policija tokom cele noći pokušavali da uspostave kontrolu. Uprkos tome što je PSŽ osvojio drugi uzastopni trofej Lige šampiona, slavlje je ostalo u senci nasilja koje je šokiralo Evropu.