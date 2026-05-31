Slušaj vest

Iako se poslednjih dana spekulisalo da bi mogao da ostane bez svog zaštitnog znaka, Nejmar je dobio vest koju su navijači Brazila jedva čekali da čuju.

Fudbalski savez Brazila zvanično je potvrdio brojeve za predstojeće Svetsko prvenstvo, a legendarna "desetka" ponovo je završila na leđima najveće zvezde "karioka". Time je stavljena tačka na sve priče da bi neko drugi mogao da preuzme najprestižniji broj u reprezentaciji.

Nejmar, koji je sa 79 golova najbolji strelac u istoriji Brazila, i dalje ima posebno mesto u nacionalnom timu uprkos brojnim problemima sa povredama tokom prethodnih godina. Trenutno se oporavlja od povrede lista i njegova spremnost za početak Mundijala još nije potpuno izvesna, ali odluka saveza jasno pokazuje da ga selektor Karlo Anćeloti vidi kao jednog od ključnih aduta u borbi za šestu titulu svetskog prvaka.

Poslednjih meseci pojavile su se glasine da bi zbog manjka utakmica i dugog odsustva sa terena mogao da izgubi status jednog od lidera reprezentacije. Međutim, Brazilci nisu želeli promene. Nejmar ostaje vlasnik kultne desetke i jedan od zaštitnih znakova ekipe.

1/11 Vidi galeriju Nejmar Foto: Printskrin/Instagram

Anćeloti je već odredio i ostatak okosnice tima. Vinisijus Žunior nosiće broj sedam, dok će iskusni Kazemiro predvoditi vezni red sa peticom na leđima. Na golu će prvi izbor biti Alison Beker, koji je zadužio jedinicu.

Brazil će pred odlazak na Mundijal odigrati još nekoliko pripremnih utakmica, a najveća tema među navijačima ostaje upravo Nejmarovo zdravstveno stanje. Iako postoji mogućnost da propusti prvi meč na turniru ukoliko ne bude potpuno spreman, poruka iz saveza je jasna - desetka pripada njemu.