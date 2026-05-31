Dan uoči sednice Skupštine FK Partizan, koja bi mogla da odredi budućnost kluba, potpredsednik crno-belih Predrag Mijatović otvoreno je govorio o stanju u Humskoj, odnosima u upravi i ljudima sa kojima ne deli isto mišljenje.

Gostujući u emisiji "Za stolom sa Apostolom", Mijatović je poručio da je pred članovima Skupštine možda i najveća odgovornost u istoriji Partizana, jer će upravo oni odlučiti ko će voditi klub u jednom od najtežih trenutaka.

Posebnu pažnju izazvale su njegove reči o predsedniku kluba Rasimu Ljajiću.

Predrag Mijatović i Rasim Ljajić

"Dao mi je mogućnost i pustio me da radim. Imam problem sa drugim subjektima u upravi, kao što su generalni direktor i potpredsednica za poslovanje. To su neki ljudi za koje mislim da nisu spremni, a nisu ni sposobni da se uhvate u koštac sa jednim ovako velikim bikom u koridi, što bi rekli Španci. Partizan je u jako teškoj situaciji, ali Skupština je sutra u 14.00 sati, neka članovi izaberu ko će voditi Partizan. Na njima je velika odgovornost, možda i najveća u istoriji kluba", naglasio je Mijatović.

Time je nekadašnji as Real Madrida jasno stavio do znanja da njegov problem nije sa Ljajićem, već sa pojedinim članovima rukovodstva za koje smatra da nemaju kapacitet da izvuku Partizan iz krize.

Mijatović je priznao i da se često pita da li mu je uopšte bilo potrebno da se vraća u srpski fudbal i ulazi u komplikovanu situaciju u kojoj se nalazi Partizan.

"Moja familija, počevši od supruge, dece, roditelja i najboljih prijatelja, svi su se čudom začudili kako sam uopšte ušao u ovu priču", iskreno je rekao nekadašnji reprezentativac Jugoslavije.

Dotakao se i kritika koje je dobijao zbog javnog zahvaljivanja predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na pomoći Partizanu. Mijatović je objasnio da se sa Vučićem bliže upoznao tek nakon dolaska u klub, kada je postalo jasno koliko su crno-belima potrebni finansijska i institucionalna podrška.

"Na nekim manifestacijama smo se ranije pozdravljali na 'dobar dan - dobar dan', on kao predsednik države, ja kao bivši igrač. Naš odnos počinje onog momenta kada ja ulazim u Partizan, možda nekoliko nedelja kasnije. Zašto? Zato što sam shvatio da je Partizanu kao klubu koji je u ozbiljnoj finansijskoj krizi potrebna pomoć. Nismo imali drugih načina da krenemo napred osim pomoći države", objasnio je Mijatović.

On je istakao da je podrška države bila ključna za funkcionisanje kluba.

"Dosad je to bilo finansijski, što direktno, što indirektno. To je oko 24 miliona evra. Treba biti pragmatičan. Ja sam to javno rekao. Ako je to moja najveća greška, ja bih to ponovo uradio, za spas Partizana", poručio je Mijatović.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se u Humskoj očekuje jedna od najvažnijih Skupština u novijoj istoriji kluba, a odluke koje budu donete mogle bi da odrede pravac kojim će Partizan krenuti u narednim godinama.

Kurir sport/RTS