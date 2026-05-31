to je to

Crvena zvezda je obezbedila važan potpis za budućnost, pošto će brazilski golman Mateus i narednih sezona braniti boje šampiona Srbije.

Prema saznanjima "Telegrafa", rukovodstvo crveno-belih odlučilo je da odgovori na brojne ponude koje su stizale iz Brazila i iskusnom čuvaru mreže ponudi novi ugovor na dve godine uz opciju produžetka na još jednu sezonu.

1/7 Vidi galeriju Mateus Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Mateus je bez mnogo razmišljanja prihvatio ponudu i ostao veran klubu iz Ljutice Bogdana.

Iako je tokom prethodnih meseci bilo interesovanja i konkretnih ponuda za Brazilca, u Crvenoj zvezdi nisu želeli da se odreknu jednog od najboljih pojedinaca ove sezone. Generalni direktor kluba Zvezdan Terzić još ranije je isticao da neće dozvoliti odlazak golmana koji je svojim partijama bio među najzaslužnijima za uspehe ekipe.

Ostankom Mateusa, Crvena zvezda je rešila jedno od najvažnijih pitanja pred početak nove sezone i sačuvala stabilnost na golu uoči novih izazova na domaćoj i evropskoj sceni.

