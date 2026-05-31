Skandal u Saipanu iz 2002. godine, u čijem je centru bio kapiten Irske i Mančester junajteda Roj Kin , smatra se jednim od najvećih i najdramatičnijih unutrašnjih sukoba u istoriji fudbala.

To nije bio samo sportski incident, ta drama je bukvalno podelila irsku naciju na dva tabora i o njoj se raspravljalo čak i u irskom parlamentu.

Perfekcionista protiv „lako ćemo” mentaliteta

Roj Kin je te 2002. godine bio na vrhuncu karijere. Pod vođstvom Aleksa Fergusona u Mančester junajtedu, navikao je na apsolutni profesionalizam, vrhunske uslove, najbolju opremu i mentalitet gde se računa samo pobeda.

S druge strane, Fudbalski savez Irske (FAI) je u to vreme bio prilično amaterski organizovan. Selektor Mik Makarti imao je opušteniji pristup, što je Kinu od samog početka smetalo. Kin je smatrao da reprezentacija putuje na Svetsko prvenstvo kao na „izlet”, a ne da se takmiči na najvišem nivou.

Kako je počeo pakao u Saipanu

Irska reprezentacija je izabrala ostrvo Saipan za pripremni kamp pre nego što produže za Japan i Južnu Koreju. Kada je ekipa stigla, Kin je zatekao uslove koji su za njega bili kap koja je prelila čašu: Teren za trening je bio tvrd kao beton, pun rupa i praktično neupotrebljiv, što je rizikovalo povrede igrača. Oprema za trening (lopte i dresovi) nije stigla na vreme iz Irske, pa su igrači morali da treniraju u onome što su imali. Ishrana i organizacija su, prema Kinovim rečima, bili na nivou lokalnog paba, a ne Mundijala.

Kin je potpuno pobesneo, javno je negodovao i ušao u prvu veliku svađu sa trenerom golmana Pkijem Bonerom i selektorom Makartijem. Već tada je zapretio da napušta kamp, ali ga je porodica ubedila da ostane.

Eksplozivni intervju

Da stvar bude gora, Kin je dao intervju za irski list The Irish Times, u kojem je brutalno iskreno popljuvao organizaciju Fudbalskog saveza Irske, uslove na Saipanu i praktično poručio da sa takvim stavom nemaju šta da traže na Prvenstvu sveta.

Sastanak i „Najbrutalnija uvreda u istoriji fudbala”

Nakon što je intervju objavljen, Mik Makarti je sazvao hitan sastanak celog tima i stručnog štaba u sredu uveče u hotelskoj konferencijskoj sali. Makarti je pred svima mahnuo novinama i tražio od Kina objašnjenje.

Umesto da se povuče, Roj Kin je potpuno „eksplodirao”. Pred svim saigračima je sasuo Makartiju u lice salve uvreda koje su ušle u fudbalsku legendu. Prema svedočenjima prisutnih, Kin je urlao:

"Miko, ti si lažov i ji drkoš. Nisam te cenio kao igrača, ne cenim te kao menadžera, a ne cenim te ni kao čoveka. Ti si je**ni kreten i možeš da nabiješ ovo Svetsko prvenstvo u g***!"*

Sastanak je trajao oko desetak minuta u potpunoj tišini ostalih igrača koji su bili u šoku. Makarti je nakon toga mirno rekao da Kin više nije deo tima i naredio mu da se spakuje.

Posledice i podela nacije

Roj Kin je odmah napustio ostrvo i vratio se u Irsku da šeta svog psa (čuveni zlatni labrador Trigs, koji je postao najslavniji pas u zemlji jer su ga mediji pratili u stopu).

U samoj Irskoj je nastalo opsadno stanje. Jedna polovina nacije (i igrača) je smatrala da je Kin izdajnik koji je okrenuo leđa svojoj zemlji u ključnom momentu zbog sopstvenog ega. Druga polovina ga je videla kao heroja koji je konačno ukazao na korupciju i amaterizam u irskom fudbalu, tražeći profesionalizam koji irski navijači i igrači zaslužuju.

Čak je i tadašnji irski premijer Berti Ahern pokušao da posreduje i pomiri Kina i Makartija, ali su obe strane bile previše ponosne. Irska je na prvenstvu igrala bez svog najboljeg igrača, uspela je da prođe grupu, ali je ispala u osmini finala od Španije na penale. Mnogi i danas veruju da bi sa Kinom u timu ta generacija otišla do samog kraja.

Ovaj incident je trajno promenio irski fudbal. Fudbalski savez je morao da prođe kroz ozbiljne reforme, a pojam „Saipan” u Irskoj i danas služi kao sinonim za epski sukob i propuštenu istorijsku šansu.

